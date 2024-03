L’Ancona sprofonda, è in caduta libera. Tre sberle ad Arezzo: l’incubo dei playout

arezzo

(4-2-3-1): Trombini; Lazzarini, Donati, Chiosa, Coccia (24’ st Montini); Damiani, Shaka Mawuli (39’ st Settembrini); Pattarello, Guccione (24’ st Catanese), Gaddini (24’ st Renzi); Gucci (43’ st Sebastiani). A disp. Borra, Ermini, Bianchi, Castiglia, Foglia. All. Indiani.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Cella, Pasini, Mondonico; Clemente (19’ st Vogiatzis), Prezioso (39’ st Moretti), Gatto, Basso (12’ st Cioffi), Agyemang (11’ st Martina); Spagnoli, Giampaolo (11’ st Energe). A disp. Vitali, Braghetti, Marenco, D’Eramo, Radicchio, Barnabà. All. Colavitto.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Reti: 27’ Gaddini, 32’ Guccione, 48’ st Sebastiani.

Note - Ammoniti: Cella, Cioffi, Damiani, Mondonico; spettatori: 3077 compresi 188 anconetani; recuperi: 2’ + 5’.

Figuraccia Ancona: i dorici finiscono ancora ko mostrando ancora una volta gravi responsabilità in difesa e subendo ancora tre gol, stavolta contro la neopromossa Arezzo che restituisce il 3-0 subito al Del Conero all’andata. Alla squadra di Indiani bastano cinque minuti, nel primo tempo, per stendere un’Ancona priva di idee e della necessaria determinazione, inconsistente soprattutto dopo il doppio svantaggio. Le due reti dell’Arezzo, infatti, al di là del gesto tecnico, nascono da situazioni in cui sicuramente l’Ancona potrebbe e dovrebbe fare di meglio. Davanti il nulla, se si esclude il gol in fuorigioco messo a segno da Spagnoli: nessun tiro verso la porta avversaria nell’ultima ora di gioco, nessuna parata del portiere avversario Trombini dopo il tiro di Prezioso al 10’: davvero troppo poco per sperare di conquistare un risultato positivo di fronte a un avversario che dimostra di avere idee molto più chiare. Nel primo tempo l’Ancona comincia bene, ma con il trascorrere dei minuti è l’Arezzo che comincia a macinare il suo gioco, mentre i dorici provano a rispondere verticalizzando il gioco con rapidità ma senza innescare mai i suoi attaccanti. Così è l’Arezzo che infila l’Ancona attorno alla mezz’ora con un uno-due che fa malissimo: prima su un rovesciamento di fronte Damiani serve Gaddini che mette la palla all’incrocio dove Perucchini non può arrivare. Cinque minuti e, subito dopo il gol annullato a Spagnoli per fuorigioco, arriva il raddoppio: stavolta da destra costruisce Donati, palla a Pattarello che con una finta sbilancia Mondonico e con il mancino la mette all’incrocio. Nel finale di tempo Basso rischia con un intervento su Pattarello in area di rigore, sorvola l’arbitro Gandino. Nella ripresa l’Ancona comincia con buona energia, Colavitto provvede quasi subito a quattro cambi. Ma non cambia nulla, anzi: l’Arezzo controlla senza rischiare nulla e nel finale, con la complicità di Perucchini, realizza anche il 3-0.

Giuseppe Poli