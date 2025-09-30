L’Ancona vince, convince e merita: "Qui nessuno si tira mai indietro"

Non inganni il risultato risicato: per come ha giocato, soprattutto nel primo tempo, l’Ancona a Castelfidardo avrebbe meritato di vincere almeno con uno scarto di due reti. La formazione di Maurizi, a parte lo spavento iniziale del rigore sbagliato da Clerici, ha legittimato in lungo e in largo una supremazia tangibile per buona parte della gara: certo, di fronte aveva il fanalino di coda che nella ripresa si è affacciato più volte dalle parti di Salvati, ma i dorici hanno tenuto egregiamente il campo, senza correre eccessivi rischi. Forse l’Ancona dell’anno scorso non sarebbe riuscita a portare a casa i tre punti in una partita così sporca come quella di domenica, considerata la prestazione tignosa di una formazione alla disperata ricerca di punti. Le trame di gioco sono ormai ben consolidate e tra i giocatori cresce un’intesa che, gara dopo gara, va sempre più affinandosi. A balzare all’occhio è anche il fatto che la difesa, per la seconda partita consecutiva, è riuscita a tenere la porta inviolata: certo, ci sono ancora degli aspetti da migliorare, ma questo non va certamente sottovalutato. Tra i protagonisti della vittoria del Mancini c’è senza dubbio Daniel Kouko: sarebbe troppo facile dire per il gol segnato, ma dietro c’è la solita caparbia performance fatta di sacrificio, corsa e sostanza. E gli fa ancora più onore quando, a fine partita, riconosce il merito dei compagni e il fatto che avrebbe potuto contribuire più di quanto in realtà abbia fatto: "E’ stato bravo Gelonese a servirmi quel pallone, io mi sono fatto trovare pronto. Fisicamente ero un po’ sottotono, magari se fossi stato più in forma avremmo potuto chiudere prima la gara. In alcune circostanze potevamo essere più incisivi, forse abbiamo accusato le fatiche del turno infrasettimanale e loro sono partiti molto forte. Peccato per il palo che ho colpito, ci avrebbe dato più tranquillità. Ma visto il risultato, sono contento così". A chi ancora non lo conosce bene, sorprende la sua dedizione e il suo immolarsi a supporto dei compagni pur essendo una punta. Ma per lui, da sempre abituato a disputare questo tipo di partite, non è una novità: "Se c’è da dare una mano alla difesa lo faccio molto volentieri, ho sempre detto che non mi sarei mai tirato indietro in queste occasioni. Fa parte della mia indole". Un’Ancona che, dopo la partenza a rilento per la sconfitta con l’Ostiamare, comincia ad acquisire consapevolezza delle proprie forze: "Sapevamo già di essere una buona squadra, anche dopo il ko all’esordio e queste quattro partite lo hanno confermato. Dobbiamo continuare su questa strada". Parola di Daniel Kouko, il centravanti di cui questa squadra aveva grande bisogno.

Gianmarco Minossi