L’Angelana è sola in vetta. Spoleto battuto di misura. Decide Colombi su rigore

ANGELANA

1

SPOLETO

0

ANGELANA: Buini; Marocchi, Tarpanelli, Sedran, Brunetti, Bartolini, Proietti, Allende Ortiz, Colombi, Bevilacqua (40’st Castelletti), Riommi (22’st Roscini). A disp: Comez, Cesaretti, Dell’Orso, Bernabucci, De Santis, Lo Gelfo, Aronni.

All: Valeriano Recchi

SPOLETO: Antonini; Gigliotti, Fapperdue, Boninsegni, Benedetti, Camara (8’st Balzamo), Paun (28’st Luparini), Colarieti, Tramontano, Kola, Formichetti (8’st Rosignoli). A disp: Francesconi, Ciucci, Canalicchio, Bartolini, Zinni, Neri.

All: Alessandro Cavalli

Arbitro: Aprile di Caserta (Nardoni e Giacometti di Gubbio).

MARCATORE: 7’st Colombi rig.

NOTE: spettatori 300 circa.

Recupero: pt 2’, st 4’.

L’Angelana balza da sola in vetta al campionato di Eccellenza. Lo fa battendo 1-0 lo Spoleto con gol firmato da Dario Colombi, sempre più capocannoniere del campionato, in avvio di ripresa. Un primo in cui l’Angelana cerca di dominare il gioco contro uno Spoleto che si mostra disposto al sacrificio, ma tenace nelle ripartenze.

Già all’8’ i padroni di casa si fanno vedere in avanti con Bevilacqua che aggancia al limite dell’area una palla in profondità e in un fazzoletto riesce a crearsi una conclusione ad effetto, che si stampa sulla traversa. Tre minuti più tardi ancora Angelana in avanti con un pressing aggressivo su cui rischia qualcosa Antonini che nel rilancio dal basso colpisce l’incombente Colombi e rischia il pasticcio con la palla che rotola vicino al palo della porta ospite.

Al 28’ poi i tifosi dell’Angelana vedono strozzato in gola nuovamente un urlo di felicità, per il secondo legno della gara colpito dall’incornata di Proietti sugli sviluppi di una punizione ben calciata da un ispiratissimo Brunetti.

Al 39’ Paun riceve un cross dalla destra di Kola leggermente arretrato su cui la torsione del 7 di testa risulta un po’ troppo ambiziosa e termina fuori. In avvio di ripresa intervento con il braccio di Gigliotti in area sul cross di Tarpanelli.

L’arbitro Aprile fischia il rigore. Dagli undici metri Colombi non sbaglia: sesto gol in sette partite e Angelana da sola al comando.