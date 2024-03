L’annuncio del titolare Francesco Rossi. "24 srl al fianco della Vis Pesaro. Crediamo nel progetto Bosco»

Francesco Rossi, titolare della "24 srl", impresa di costruzioni che partecipa ad appalti pubblici e privati per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici, annuncia il prossimo rinnovo della sponsorizzazione con la Vis: "Abbiamo sposato in pieno – dice il titolare Francesco Rossi – il progetto del presidente Bosco, è importante, rivolto ai giovani. Il campo sportivo di Villa Fastiggi sarà una eccellenza, un fiore all’occhiello, uno dei migliori centri sportivi del centro Italia, a livello di club di serie A e B. Saremo con la Vis anche nella stagione ’24-’25. Stiamo correndo per finire i lavori a Villa Fastiggi e per avere a disposizione il centro sportivo nel prossimo maggio, per potere ospitare un torneo giovanile molto importante".

Per quanto riguarda la prima squadra, Rossi dice che "la rosa è ottima, c’è tanto entusiasmo e vedo tutto molto positivo. Giochiamo contro avversarie blasonate nel girone e credo che quest’anno molta gente si sia avvicinata alla Vis Pesaro". Sulla partita di oggi con il Pontedera: "E’ una gara difficile, i toscani sono organizzati ma la Vis è in un buon momento, quindi può essere la partita giusta per la spinta finale e per avvicinarsi prima possibile alla salvezza. Le gare sono tutte dure, il livello è altissimo".

La "24 srl" ha sede a Urbania, ma, spiega Rossi, "lavoriamo molto anche fuori regione, in Lombardia e anche in Svizzera. Partecipiamo ad appalti pubblici, il calcio è un modo per farci conoscere, io in particolare amo questo sport e collaboro volentieri con le società che vanno sostenute e con club come la Vis con progetti importanti"

d.e.