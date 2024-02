L’anticipo contro l’Atletico Bmg. Città di Castello ko al Bernicchi. Rondini: "Loro hanno meritato»

TERNI FC

3

ELLERA

1

TERNI FC: Cunzi, Proietti Zolla, Flavioni, Gaggiotti, Leonardi (30’ st Valerio), Romeo, Carletti, Bagnato (18’ st Malerba), De Sagastizabal (24’ st Tozzi Borsoi), Pacilli (40’ st Gubbiotto), Pescicani (40’ st Lora Almonte sv). A disp Ambrogi, Cianchetta, Pucci, Ronconi. All. Borrello.

ELLERA: Segoloni, Mottola (33’ st Morlunghi), Convito, De Palma, Mennini (30’ st Boldrini), Cenerini, Tempesta, Rossi (10’ st Fioretti), Bocci, Campelli 6,5 (40’ st Trinchese sv) Piccioli 6,5 (43’ st Mariotti sv). A disp Guerra, Morlunghi, Bartoli, Consonni, Ndedi, Boldrini. All. Bisello Ragno.

ARBITRO: Andrea Copelli di Mantova 6 MARCATORI: 11’ pt Pacilli, 40’ pt e 27’ st Pescicani , 11’ st Bocci.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Leonardi, Convito, Boldrini, Malerba, Gubbiotto. Recupero: pt 2’, st 4’.

TERNI - Tutto in un colpo solo per il Terni Fc che batte l’Ellera, terza forza del campionato, e avvicina la vetta portandosi ad una sola lunghezza dall’Acf Foligno capolista. Terni Fc in vantaggio all’11 quando Flavioni conclude, Segoloni para ma la sfera dopo la ribattuta arriva a Pacilli, che calcia al volo di sinistro e fa 1-0. L’Ellera non resta a guardare e solo un intervento sulla linea di un ottimo Leonardi riesce a sventare il pareggio ospite dopo una bella azione di Tempesta. Al 40’ il Terni FC raddoppia con Pescicani con un destro chirurgico che batte Segoloni. Nella ripresa Bocci accorcia subito le distanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Cunzi calcola male la traiettoria del traversone, sul secondo palo Bocci non può sbagliare: gol numero 12 in campionato. Il Terni FC replica subito con De Sagastizabal e Pacilli. Preludio al gol del 3-1 dei rossoverdi ancora con Pescicani che sfrutta un assist al bacio di Pacilli. Da questo momento inizia la girandola dei cambi e le due formazioni, malgrado la tanta intensità, creano meno occasioni nitide. Dopo quattro minuti di recupero Copelli di Mantova fischia tre volte e mette la parola fine al match.