L’anticipo del sabato. Bene la prima in casa del Mantova. Mancuso e Fiori piegano il Pescara

Il Mantova sfrutta “l’effetto Martelli” e coglie una vittoria tanto preziosa quanto voluta con il Pescara. Un incontro non facile per la squadra di Possanzini, che, dopo essere riuscita a sbloccare il risultato e a chiudere in vantaggio il primo tempo, ha dovuto subire il ritorno degli abruzzesi, capaci, dal canto loro, di raddrizzare la situazione e di pungere in avanti alla ricerca del raddoppio. Nel finale, però, grazie anche ai cambi voluti dall’allenatore biancorosso, i virgiliani sono tornati a rendersi pericolosi, festeggiando la prima vittoria stagionale grazie ad un duetto tra Falletti e Fiori, in campo solo da 2’. Il tutto per un Mantova che, dopo i tanti cambi effettuati in sede di mercato e al termine di una settimana caratterizzata dal virus che ha colpito diversi giocatori la settimana precedente in Brianza, deve ancora lavorare per raggiungere la forma migliore, ma che ora potrà farlo con la preziosa iniezione di fiducia conquistata grazie ai tre punti colti col Pescara, un passo in avanti che verrà senza dubbio molto utile a Festa e compagni alla ripresa del Campionato, quando dovranno rendere visita ad un’altra matricola come l’Entella.

Per quel che riguarda il match con i biancazzurri, entrambe le contendenti partono con grande attenzione. I primi a premere con decisione sull’acceleratore sono i padroni di casa, che, dopo essersi resi pericolosi con Bonfanti e Mancuso, alla mezz’ora usufruiscono di un calcio di rigore per un tocco di mano di Valzania nell’area ospite. Dopo le ansie del controllo del Var, sul dischetto si porta lo specialista Mancuso, che sblocca il risultato e permette alla formazione di Possanzini di andare al riposo in vantaggio.

La ripresa, però, si apre con un affondo del Pescara che sorprende la difesa biancorossa. Lo sgusciante Olzer riesce a liberarsi dal controllo della retroguardia virgiliana e può così andare al tiro da buona posizione. L’ex Rondinella lascia partire una sventola che dapprima colpisce la traversa e poi termina la sua corsa in rete dopo avere carambolato sulla schiena di Festa. Il pareggio subìto rappresenta un duro colpo per il Mantova, che però ha il merito di riportarsi in avanti. Mister Possanzini cerca di trasmettere nuova carica ai suoi e nel finale inserisce Falletti e Fiori. I due sono in campo da nemmeno 120” che, al 39’, disegnano lo scambio che decide la gara. L’ex Cremonese si mette in luce ed appoggia un invitante assist a Fiori che firma la fondamentale rete che vale tre punti.

Nei restanti minuti, infatti, il Pescara cerca una reazione disperata, ma la difesa biancorossa chiude con attenzione tutti i varchi e in pieno recupero sono anzi i virgiliani ad andare vicini al tris, ma questa volta la sventola di Fiori, ben servito da un guizzo di Bragantini, si stampa sulla traversa e costringe i tifosi del “Martelli” a trepidare ancora un paio di minuti prima di far esplodere la loro gioia.

-PESCARA 2-1 (1-0) Reti: 30’ pt Mancuso (rig.); 8’ st aut. Festa; 41’ st Fiori.

Luca Marinoni