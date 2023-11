L’arabia vince ancora. Corsa ai Mondiali,. Mancini centra il bis

Non si ferma la corsa dell’ex ct dell’Italia, ora sulla panchina dell’Arabia Saudita. Dopo il rotondo 4-0 al Pakistan all’esordio, la nazionale di Roberto

Mancini (foto) prosegue il suo cammino nelle qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali con un’altra vittoria. Nella seconda giornata del gruppo G, ad Amman, i Green Falcons guidati dall’ex ct azzurro hanno superato per 2-0 la Giordania, grazie alla doppietta di Al Shehri. Le qualificazioni mondiali riprenderanno a marzo, da metà gennaio sauditi in campo per la Coppa d’Asia. La nazionale di Mancini, al momento, guida il Gruppo G con sei punti. Seguono il Tajikistan a 4, la Giordania a 1 e il Pakistan a zero.