Lariani imbattuti dopo tre turni. Lecco show contro la Dolomiti. I blucelesti in vetta alla graduatoria

Il Lecco stende la Dolomiti Bellunesi. Determinata e ben messa in campo, i lombardi hanno cominciato bene e, dopo un tiro di Battistini respinto da Abati, sono andati avanti al 22’ con un tocco sotto misura di Tanco su spizzata di Galeandro. Al 43’ Furrer serve un cioccolatino a Pellegrino che però manda fuori da pochi passi. Raddoppio che arriva al primo di recupero. Altro assist di Furrer per Kritta che gira di sinistro sotto la traversa fulminando Consiglio e permettendo al Lecco di andare al riposo sopra di due reti. La Dolomiti Bellunesi inizia forte il secondo tempo e al 7’ Mignanelli impegna Furlan con un tiro da fuori. Al 26’ Milesi interviene da dietro su Mallamo. L’arbitro lo ammonisce, Valente gioca uno dei suoi FVS a disposizione e il direttore di gara espelle Mallamo. E al 95’ il Lecco cala il tris. Azione di Mihali, palla a Alauoi che segna il 3-0 con un tocco preciso.

-DOLOMITI BELLUNESI 3-0 (2-0). Marcatori: 22’ pt Tanco, 46’ pt Kritta, 5’ st Alaoui. Fulvio D’Eri