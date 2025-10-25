L’assist di Collina. Arbitro donna in finale mondiale?: "Se se lo merita, perché no»

Pierluigi Collina apre ad un arbitro donna in una finale del mondiale, lui che è uno degli italiani che hanno provato questo brivido. Ieri il presidente della commissione arbitri della FIFA, intervenendo a un talk al Maxxi di Roma, non si è nascosto: "Una donna arbitrerà mai una finale di un Mondiale? Se se lo merita, si. Non è una questione di gender, ma una questione di qualità. Oggi dico difficile. Ma se mi fosse stata fatta questa domanda 10 anni fa non avrei mai pensato che un trio più una avrebbe partecipato al mondiale, come è stato in Qatar – ha detto Collina –. Sicuramente ce ne sarà qualcuna al Mondiale 2026, ma è il campo che decide. È una questione di meritocrazia, sapendo che esiste un gap fisico, altrimenti si giocherebbe il calcio a squadre miste. Ma abbiamo arbitri che sono assolutamente a livello".

A proposito di arbitri italiani, al mondiale under 20 la finale è stata diretta dal nostro Mariani: "Io ero in tribuna a Santiago, è stata una bella finale con due squadre che hanno giocato bene tecnicamente. È stata una bella partita, una buona direzione e sono contento che il campo abbia dimostrato che la scelta di designare lui e il gruppo per questa partita fosse una scelta giusta". Collina è intervenuto anche sul mondiale per club organizzato dalla FIFA: "È stata una competizione molto interessante, bella e stimolante. Abbiamo dovuto cambiare un po’ le metodologie di preparazione degli arbitri con difficoltà legate soprattutto al clima che non ha aiutato, ma che ci ha consentito di fare un test importante in previsione del Mondiale 2026".