L’attaccante romano è alle prese con una fastidiosa tendinite: "Non ci voleva in questa fase della preparazione». Alonzi non vede l’ora di riprendersi la Vigor: "L’infortunio mi limita, ma io ripagherò i tifosi»

Federico Alonzi non vede l’ora di riprendersi la Vigor. Per la società è un punto fermo che ha solo bisogno di tempo per tornare in forma. La pensa così anche Magi che si aspetta progressi e una buona dose di grinta quotidiana sino al pieno recupero. Per alcuni tifosi invece è un punto interrogativo: non sono certo in discussione le capacità, tuttavia qualche dubbio sulle condizioni fisiche del centravanti persiste.

Finora non si è ancora vista una Vigor con il miglior Alonzi e questo è innegabile, ma l’ex Trastevere non è tipo arrendevole, anzi è un vero e proprio leader dello spogliatoio ed ha una gran voglia di spaccare il mondo.

"Sono carico e molto fiducioso, vengo da un infortunio che purtroppo lascia il segno e degli strascichi, ma ho lavorato duramente e continuerò a farlo – spiega Federico Alonzi -. La preparazione è stata dura, ma è andata bene, il fatto è che ci si è messa una tendinite molto fastidiosa che sta rallentando sia me sia alcuni compagni di squadra. Non mi preoccupa, ma è un contrattempo che mi innervosisce… In questa fase della preparazione non ci voleva".

Federico Alonzi spende qualche parola anche sul popolo rossoblu e su un campionato che si prospetta molto difficile, ma al momento non si sbilancia: "Non voglio lasciar troppo spazio alle parole, di certo darò tutto me stesso per tornare al top in tempi rapidi – aggiunge l’attaccante romano della Vigor -. Voglio ripagare i tifosi con i fatti perché sono sempre stati dalla mia parte in questi mesi così difficili. Per quanto riguarda il campionato, che dire? Non c’è più la Samb, ma le società ben attrezzate non mancano. Conosco un po’ meglio le squadre laziali e posso dire che sono tutte valide. Sora e UniPomezia non vanno affatto sottovalutate, mentre l’Ostia Mare lotterà per la vetta, ne sono certo".

Nicolò Scocchera