Laurienté rovina il compleanno al Cesena: il Sassuolo si impone 2-0

Cesena, 25 aprile 2025 – Finisce con un secco 0-2 il big match serale all’Orogel Manuzzi fra Cesena e Sassuolo, con i neopromossi in serie A che hanno vinto con un filo di gas sui bianconeri, di bianco vestiti per l’85esimo anniversario della fondazione. Ma in campo, purtroppo, c’è stato ben poco da festeggiare: pronti-via e poco importa se il Sassuolo è già in serie A da un pezzo, i neroverdi infatti spingono comunque, in particolare con Pieragnolo, che sulla sinistra spinge come un ossesso.

Otto minuti e i neopromossi bussano subito: Berardi serve in verticale Laurienté che, solo davanti a Klinsmann, si fa respingere la conclusione. Il pallone finisce fra i piedi del 10 ospite, che controlla e calcia dall'interno dell'area, ma il suo tiro viene deviato prima da Klinsmann e poi dalla traversa. Sulla seconda ribattuta arriva Moro, che da due passi manda sull’esterno della rete il tap-in.

Ci prova anche il Cesena, e da uno sprint di Celia nasce una bella azione, con La Gumina che difende palla, arriva Ceesay che prova il tiro ma finisce fuori misura. A metà della prima frazione però sono gli ospiti a passare, con Laurentie (gol numero 16 della stagione) che gira a rete un bel traversone di Berardi (salito a quota 13 assist), mangiandosi Francesconi sotto rete. A un minuto dall’intervallo è ancora Klinsmann a tenere a galla la baracca, nonostante la forte pioggia che ha iniziato a cadere sull’Orogel Manuzzi: Laurentie va via (di nuovo) a Francesconi con un ‘sombrero’ e calcia in porta, trovando un attentissimo estremo difensore.

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo: 8 minuti e raddoppio Sassuolo. Berardi da calcio d’angolo la butta in mezzo, la difesa libera e prova a lanciare Adamo, ma Muharemovic gli ruba palla e serve Laurentie, che fa bis. Subito dopo Mignani inserisce anche Russo e Antonucci passando, di fatto, a un 4-2-4 (con l’inserimento anche di Tavsan all’intervallo) che però continua a rimanere piuttosto sterile. Di contro, il Sassuolo non butta via nemmeno un pallone e continua a produrre, così anche Berardi prova il tiro, ma Klinsmann risponde presente.

Il tabellino del match

Cesena 0 Sassuolo 2

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Prestia (1’ st Adamo), Piacentini; Ceesay (17’ st Russo), Saric (31’ st Bastoni), Calò, Francesconi (1’ st Tavsan), Celia; La Gumina (17 ‘st Antonucci), Shpendi. A disp.: Pisseri, Siano, Mendicino, Donnarumma, Berti, Manetti, Pitti. All.: Mignani.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Tolja, Romagna, Muharemovic, Pieragnolo (17’ st Doig); Iannoni, Obiang (27’ st Mazzitelli), Ghion (37’ st Lipani); Berardi, Moro (27’ st Skjellerup), Laurentie (28’ st Pierini). A disp.: Moldovan, Volpato, Mulattieri, Paz, Lovato, Odenthal, Verdi. All.: Grosso. Arbitro: Tremolada di Monza. Reti: 24’ pt e 8’ st Laurienté. Note: prima della partita si è svolto un minuto di silenzio in memoria di papa Francesco; spettatori 12.374; recupero 1’ e 3’; ammoniti Francesconi e Adamo per il Cesena.