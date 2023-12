"Lazio, ricordando il gol dell'andata: parte per Madrid!"

Ricordando il gol dell’andata a tempo scaduto rifilato da Provedel all’Atletico la Lazio parte per Madrid (inizio ore 21 in diretta Sky). Il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare a elementi come Rovella, Romagnoli e Patric, infortunati. In campo i centrali Gila e Casale, poi Pellegrini e Marusic. A centrocampo Vecino è in vantaggio su Cataldi. In attacco Immobile torna in panchina, il tridente sarà Castellanos- Zaccagni-Felipe Anderson. La Lazio ha già staccato il pass per gli ottavi di Champions, vincendo però contro il ’Cholo’ Simeone potrebbe aggiudicarsi il primo posto nel gruppo E.