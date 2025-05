Lazio: Baroni più vicino all'esonero, suggestione Sarri per il ritorno

Roma 28 maggio 2025 - La stagione è finita nel peggior modo possibile e questo costringe tutte le parti in causa a delle riflessioni più o meno profonde rispetto cosa è successo. La Lazio è fuori dalle competizioni europee per la stagione 2025-26, dopo aver vissuto tutte e 37 le giornate antecedenti dentro le prime sei in classifica. Non solo questo, nella prima parte di campionato i biancocelesti avevano combinato benissimo il doppio impegno, dominando in Europa League, salvo poi cadere contro la sorpresa della stagione: il Bodo/Glimt. Tanto ottimo lavoro, per poi raccogliere nulla, con una squadra che nel finale si è sciolta come neve al sole, tra una forma rivedibile e scarsa lucidità nei momenti topici.

Tante colpe diffuse, senza dubbio, ma la responsabilità, come spesso accade in queste situazioni, ricade tutta sull'allenatore. Marco Baroni ha illuso con un gioco brillante, dove le transizioni individuali la facevano da padrone, mettendo in luce tutta la qualità dei singoli nella rosa. Una volta però calata la forma di quei protagonisti, i capitolini si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano. Il suo addio non è ancora ufficiale, ma quanto trapela da Formello è di un incontro atteso nelle prossime ore per sancire l'addio del tecnico. Tutto questo sarebbe il frutto dei colloqui degli ultimi giorni tra il presidente Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani.

Dovesse concretizzarsi questo addio, sarà il momento di aprire il casting per il sostituto. Quando la scorsa estate si è ingaggiato l'allenatore toscano ex Verona, si pensava a un percorso più lungo, nelle parole del direttore sportivo a un ciclo nuovo, dopo aver chiuso quello con Immobile e compagni. Incredibile pensare però che 12 mesi dopo, si ripartirebbe con il punto più alto proprio del ciclo scorso. Secondo le ultime indiscrezioni sul tavolo attualmente si batterebbe molto forte la pista che porta a Maurizio Sarri. Il tecnico aveva salutato a marzo 2024 complice una stagione complicata tra Champions e Serie A, lasciando poi a Igor Tudor l'arduo compito di dover qualificare la squadra in Europa. Missione compiuta, che ha dato poi il la all'arrivo di Baroni e alla stagione appena conclusasi.

Il profilo dell'ex allenatore è senza dubbio uno dei più suggestivi, ma c'è una concorrenza importante su di lui. Dopo nove anni infatti sembra volgere al termine la Luna di miele tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta. In questo modo si libererebbe una panchina molto ambita, su cui Sarri potrebbe proprio scegliere di sedersi. In alternativa la Lazio potrebbe valutare una soluzione alla Simone Inzaghi, ovvero lanciando in panchina un ex grande protagonista del campo. Questo porterebbe a profili come Miroslav Klose, il cui curriculum da allenatore non è però ancora molto brillante, oltre ad avere un contratto in essere con il Norimberga. Si valuta anche l'ipotesi Patrick Vieira, il cui contratto può essere rilevato, sfruttando l'opzione da 500mila euro presente nel suo attuale accordo con il Genoa. Più lontane invece le ipotesi legate a Sergio Conceiçao e Alessandro Nesta.