COPPA ITALIA, ALLE 21. Via agli ottavi con Lazio-Genoa. Sarri lanciato

Comincia stasera alle 21 con Lazio-Genoa (diretta in chiaro su Canale 5) il programma degli ottavi di Coppa Italia. I biancocelesti sono attesi dalla terza competizione diversa in tre partite, sempre all’Olimpico: nell’arco di una settimana, sono passati dal successo con il Celtic (decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions), alla vittoria di misura sul Cagiari di sabato in campionato, all’impegno di oggi con i liguri. Contro il Grifone (che non sbarca ai quarti della competizione dal ‘91-‘92), Sarri opererà numerosi cambi. In porta andrà Sepe, al debutto assoluto con la maglia della Lazio, mentre i terzini saranno Hysaj e Luca Pellegrini. Il centrocampo orfano di Luis Alberto acciaccato sarà composto da Guendouzi, Cataldi regista e Basic, mentre in attacco Castellanos sarà affiancato da Felipe Anderson (partito in panchina sabato) e Kamada, che Sarri potrebbe provare come ala. Gilardino non avrà Malinovskyi squalificato, ma in attacco può ruotare ora i recuperati Gudmondsson e Retegui, con Messias jolly.

Domani, sempre per gli ottavi, sempre alle 21 Fiorentina-Parma. Altri due gli ottavi prima della fine dell’anno: Napoli-Frosinone il 19, dicembre, Inter-Bologna il 20.