Europa League, Castellanos: "Infortunio è stato difficile, ma ora mi sento al 100%"

Roma 16 aprile 2025 - Non c'è futuro dopo questa partita, è domani o niente. La Lazio è reduce da un weekend di derby, ma non può ancora permettersi di tirare il fiato. Dopo la sfida stracittadina, arrivano all'Olimpico i norvegesi del Bodo/Glimt per i quarti di finale di ritorno di Europa League, la partenza è il 2-0 del match di andata per i gialloneri. L'impresa è ardua, ma non impossibile, la squadra biancoceleste ha il dovere di crederci e tra i protagonisti chiamati alla rimonta c'è senza dubbio il Taty Castellanos. L'argentino era oggi presente in sala stampa per presentare il match di giovedì sera insieme a mister Baroni e crede fermamente nel ribaltone biancoceleste. Ecco le parole dell'attaccante argentino.

Rientrato dopo diversi problemi fisici, la prima domanda per il Taty non può non riguardare le sue condizioni fisiche. "Non sono abituato a questo tipo di infortunio - spiega l'argentino - ma fa parte del calcio. Adesso sto bene, sto migliorando molto. Mi sento al 100%. Penso che dovremo farci trovare pronti, soprattutto mentalmente e dare tutto".

Molto secca e diretta la seconda domanda per l'ex Girona, si chiede al giocatore come si vinca la gara di domani. "Sappiamo che sarà una partita molto difficile. Loro giocano bene, ma non è impossibile. SI parte da 2-0, ma noi all'Olimpico siamo forti, siamo una squadra compatta che giochiamo bene. Dovremo lasciare tutto in campo per ottenere un risultato positivo".

L'argentino ha dimostrato di essere un giocatore che deve sentire l'appoggio e il supporto del proprio allenatore per rendere al meglio. Proprio su questo tema verte la domanda successiva, domandandogli anche cosa sente gli serva per ritrovare il gol. "È importante sentire questa fiducia da parte del mister. Io so che essere l'attaccante della Lazio è una grande responsabilità, mi fa sentire importante. Io però devo sempre lavorare per la squadra, poi il gol è importante per me e per la squadra, ma prima di tutto restano sempre i miei compagni e il gruppo. Speriamo di ottenere un risultato positivo domani, poi trovare il gol è sempre importante, ma viene prima la squadra".

Si domanda a Castellanos anche se proverà un briciolo di rimpianto, non essendo al meglio fisicamente prima di una partita così importante. Il giocatore però rassicura sulle sue condizioni e vuole il risultato positivo: "Sto bene e sento di star bene. Sono fiducioso perché sono tornato con i compagni in campo da qualche settimana. L'ho detto anche prima, sappiamo essere una sfida molto complicata, loro giocano molto bene. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, mostrare quello che sappiamo fare e riuscire a ottenere un risultato positivo".

Fino a questo momento una delle chiavi dell'ottima stagione biancoceleste è stata senza dubbio la scelta di Baroni dell'utilizzo in coppia di Taty Castellanos e Dia. Per questa ragione viene chiesto all'argentino se abbia parlato con il giocatore senegalese e anche come stia proprio il suo compagno di reparto. "Dia è un calciatore importante per la squadra. Come ho detto prima, gli attaccanti della Lazio hanno tante responsabilità su di sé. Quando andiamo in campo dobbiamo dare tutto, anche per i nostri compagni. Lui è un giocatore forte, è importante stare bene entrambi, è ovvio che insieme siamo più forti. Con lui mi trovo molto bene quando giochiamo dentro il campo, abbiamo giocato bene tante partite insieme".

In questa stagione Castellanos ha segnato più in Serie A fa più fatica a segnare all'Olimpico rispetto alle gare in trasferta, mentre questo si ribalta quando si tratta di partite europee. Una statistica strana che nemmeno il giocatore riesce a spiegarsi. "No, io devo sempre lavorare all'interno della partita. Ovviamente è difficile giocare fuori casa, nel nostro campo invece sentiamo la fiducia e la spinta dei nostri tifosi. Questo però non conta, domani la cosa più importante sarà dare tutto in campo".

Tra i protagonisti a sorpresa delle ultime settimane c'è senza dubbio Romagnoli. Il difensore centrale è diventato un bomber aggiunto e per questo si è chiesto al Taty se abbia discusso con il compagno per questo suo spiccato senso del gol nelle ultime settimane. "Per l'attaccante è sempre importante fare gol. Romagnoli? Con lui parliamo spesso e sono molto felice per lui perché ha segnato tanti gol in questi mesi. La squadra adesso sta lavorando bene e sono felice sia per lui, sia per il gruppo".

In seguito si domanda al giocatore ex Girona se abbia sofferto a vedere la squadra giocare, mentre lui è stato a lungo ai box per l'infortunio. "Ho sofferto tanto. Non sono abituato a stare fuori dal campo. È stato difficile perché ero in fiducia, avevo giocato tante partite. Ora sto molto meglio, l'importante è che il fisico ci sia e ci sia fiducia anche mentale per la partita di domani".

L'ultima domanda per l'attaccante sudamericano gli domanda di come cambierà questa sfida di ritorno, rispetto alla gara d'andata. In particolare si fa riferimento al campo in sintetico di Bodo, allargando la questione anche al fatto se il giocatore crede sia giusto o meno giocare competizioni internazionali su un terreno di questo tipo. "Non siamo abituati a giocare su questo tipo di campo, noi però dobbiamo fare quello che sappiamo sempre in qualsiasi condizione. Non importa dove. L'importante è che la squadra stia bene. Il risultato di partenza è di 2-0, ma non è impossibile rimontare. Noi non siamo abituati, loro giocano bene in casa loro, c'era un meteo complicato, era molto freddo, ma quelle non possono essere scuse. Noi dobbiamo dare tutto su quel campo non importa come, ma dobbiamo vincere".