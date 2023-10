Lazio-Fiorentina: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Roma, 29 ottobre 2023 – Da una parte la voglia di riscatto dopo la sconfitta in Europa, dall'altra la voglia dei tre punti per tenere la squadra in alta quota come mai era stata negli ultimi anni. Lazio-Fiorentina è questo ma anche molto altro. La sfida tra queste due squadre valevole per la decima giornata di Serie A, si giocherà lunedì allo stadio Olimpico e vedrà il calcio d'inizio alle 20.45. Uno dei big match di questa giornata, con i biancocelesti che vogliono proseguire nella propria risalita della graduatoria, mentre i viola sognano di restare aggrappati alla lotta Champions League il più a lungo possibile.

Maurizio Sarri, come scritto in precedenza, è reduce da un brutto ko subito a Rotterdam contro il Feyenoord. Un po' intimidita dall'ambiente incandescente, la sua Lazio ha subito una lezione davvero pesante da parte dei biancorossi olandesi, non solo nel risultato finale (3-1) ma anche sul piano del gioco. La squadra capitolina ha infatti faticato per larghi tratti, rischiando a più riprese di subire anche altre reti. Questo risultato negativo ha di fatto scurito nuovamente il clima a Formello. Il rapporto tra tecnico e presidente, già molto deteriorato durante l'ondivaga sessione di mercato estiva, è tornato a scricchiolare, con Fabiani nel mezzo, costretto a mediare (con successo) tra le parti in causa. Il mal di pancia di Immobile continua a tenere banco, mentre l'inserimento di Kamada e Guendouzi non è ancora soddisfacente come ci si poteva aspettare. Tante incognite in casa biancoceleste, che però può ripartire dai due successi consecutivi da cui è reduce in campionato. Gli ultimi incontri di Serie A sembravano aver mostrato nuovamente il volto migliore della squadra dell'Aquila, chissà che Sarri non possa ritrovare quella magia contro la Viola.

In casa Fiorentina invece si può dire che la situazione sia quasi diametralmente opposta. Nessun attrito tra tecnico e società, ambiente carico di entusiasmo dopo la vittoria super per 6-0 in Conference League, dopo che questa era mancata nelle prime due partite. In compenso però in campionato i ragazzi di Italiano sono stati messi ko nel derby toscano dall'Empoli. Una sconfitta imprevista che ha fatto perdere alla squadra di Firenze il quarto posto solitario che aveva guadagnato in precedenza. Una partita persa che ha accorciato la classifica e ora mette la formazione di Italiano in condizione di dover fare risultato all'Olimpico per poter tenere lontana la feroce risalita dei biancocelesti nella zona Champions League. Fiorentina che da parte sua vorrà anche interrompere la striscia negativa ancora attiva contro i biancocelesti: nessun successo nelle ultime sette trasferte di Serie A contro la Lazio (2N, 5P). L’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di gare esterne senza successi contro i biancocelesti è stata tra maggio 1989 e marzo 1997 (otto).

A dirigere il posticipo del lunedì sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Il direttore di gara ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Cipressa, Marchetti sarà il IV uomo mentre Mazzoleni e Meraviglia sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Secondo incrocio per il fischietto di Genova con i biancazzurri: nell`unico precedente dello scorso 2 aprile la Lazio superò il Monza (0-2) con le reti di Pedro e Milinkovic-Savic, Un solo precedente per il direttore di gara anche con la Viola, quando lo scorso anno arbitrò il successo fiorentino per 0-2 a Cremona il 12 marzo scorso. Per Marcenaro sarà la quarta direzione di questo campionato di Serie A, dopo aver preso parte a Frosinone-Napoli (1-3), Atalanta-Monza (3-0) ed Empoli-Inter (0-1).

Probabili formazioni

Maurizio Sarri perde Nicolò Casale per infortunio. Il difensore centrale salterà sicuramente la sfida con la Fiorentina e in queste ore sarà valutato meglio per conoscere quanto dovrà stare fuori. Al suo posto pronto Patric, protagonista nei due precedenti successi in campionato della Lazio. Davanti a Provedel insieme a lui ci saranno Romagnoli, Marusic e Lazzari a comporre la linea arretrata. Ballottaggio tra Kamada e Luis Alberto per il ruolo di mezzala sinistra: lo spagnolo resta il favorito, ma il giapponese scalpita e il tecnico potrebbe decidere di concedere un po' di riposo al proprio mago col numero 10. Rovella e Guendouzi prenderanno invece le altre due maglie da titolare del centrocampo laziale. In avanti ancora ballottaggio tra Castellanos e Immobile, argentino favorito sul capitano, mentre Zaccagni e Felipe Anderson non dovrebbero essere in dubbio per il ruolo di titolare.

Anche Italiano perde un difensore, si tratta di Kayode, infortunatosi nella sfida europea con il Cukaricki. Il terzino verrà sostituito da Comuzzo, che insieme a Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi andrà a comporre la linea a quattro davanti a Terracciano. Arthur e Duncan saranno i due mediani bassi della squadra toscana. In attacco dovrebbe partire titolare Beltran, mentre sulla trequarti alle sue spalle la linea a tre dovrebbe essere composta da Bonaventura al centro, supportato da Nico Gonzalez e Ikoné.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Comuzzo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All.: Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Fiorentina dello stadio Olimpico, valevole per la decima di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 30 ottobre. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sul canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. A raccontare il match dell'Olimpico per Sky sarà la coppia composta da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Per Dazn invece i telecronisti scelti per la sfida sono Stefano Borghi e Dario Marcolin.