Col Genoa per la Lazio è emergenza in mediana: tutte le possibili soluzioni per Sarri

Roma 24 settembre 2025 - Un derby perso non lascia mai di buon umore, ancor meno quando gli strascichi possono protrarsi per settimane. La Lazio domenica non solo ha patito un ko per mano dei rivali giallorossi, ma per la quinta giornata di campionato contro il Genoa, si trova per mano da gestire una vera e propria emergenza in mediana. Nel finale di gara non sono mancati toni accesi e nervosi. L'espulsione di Reda Belahyane in campo ha acceso di colpo a livello nervoso la partita, dopo un match nel complesso sempre molto sportivo nel suo sviluppo. Le polemiche non si sono però limitate ai 90 minuti, ma sono proseguite nel post-gara. In questo contesto è andato oltre il consentito Mattéo Guendouzi, espulso a gara conclusa dal direttore di gara.

La decisione del Giudice Sportivo di ieri pomeriggio ha decretato come il marocchino dovrà scontare una giornata di squalifica, mentre sono addirittura due quelle per il francese. La loro assenza per il prossimo weekend nel match con il Genoa, si somma così a quelle di Dele-Bashiru, Rovella e Vecino. Il nigeriano ha dovuto alzare bandiera bianca nel primo tempo del derby, lasciando spazio proprio al 2004 ex Verona. Anche il centrocampista italiano, titolare nel match di domenica, ha stretto i denti fino alla fine del primo tempo, ma accusato un riacutizzarsi della pubalgia, che potrebbe portarlo anche all'operazione chirurgica. Le loro assenze si sommano così al lungodegente uruguaiano, lasciando il solo Cataldi come centrocampista di ruolo per la prossima sfida.

Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani sono già al lavoro per trovare una soluzione. La prima sarebbe il reintegro in rosa di Toma Basic. Il croato ha giocato tutta la preparazione con i compagni, mettendosi in mostra anche con alcune prestazioni positive. Non abbastanza però per rientrare nella lista Serie A del tecnico toscano. Ora però si apre a lui una chance per rientrare nel gruppo, da capire però chi gli farà posto. Il giocatore escluso non potrà essere reintegrato fino a gennaio, rendendo la scelta molto delicata. Difficile ipotizzare l'esclusione di uno degli infortunati del reparto, è più probabile che la scelta si possa spostare su uno tra Hysaj o Lazzari, fin qui poco utilizzati o non entrati in campo.

Un'altra possibile soluzione sarebbe l'adattamento in mediana di Mario Gila. Lo spagnolo ha mostrato di avere qualità tra i piedi, freddezza e visione di gioco. Tutte qualità fondamentali per un giocatore che a livello giovanile ha ricoperto anche il ruolo di centrocampista. Si tratterebbe però di un adattamento temporale, senza piani per il futuro, con Provstgaard pronto a sostituirlo al fianco di Romagnoli dietro.

L'ultima possibilità per il tecnico è la soluzione dalla Primavera. La squadra di mister Punzi attualmente si trova tredicesima in classifica di Primavera 1, dopo aver raccolto un successo e tre ko nelle prime cinque giornate. Il ragazzo più pronto per il salto verso la Serie A è il classe 2006 Valerio Farcomeni. Fisico non impressionante, ma tanta intensità e capacità anche di adattamento in tutti i reparti della mediana, anche con la formazione giovanile gioca come interno di un centrocampo a tre.

A Maurizio Sarri l'arduo compito di trovare una soluzione per la trasferta di Genoa di lunedì sera. La decisione non verrà presa alla leggera perché in casa laziale c'è la consapevolezza di potersi ritrovare punto e a capo la settimana dopo, quando all'Olimpico arriverà il Torino dell'ex mister Marco Baroni.