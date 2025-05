Lazio-Juventus: la Champions in palio all'Olimpico, formazioni e orari tv

Roma 10 maggio 2025 - Terzultima giornata di campionato, è il momento della verità, quello dei verdetti, delle sfide decisive e quella di sabato pomeriggio sarà esattamente una di quelle. Si lotta in maniera furibonda per la Champions League, con una classifica cortissima tra quarto e nono posto, e la bellezza i tre squadre al momento appaiate proprio per la posizione che a campionato concluso varrebbe la qualificazione alla prossima massima competizione Uefa per club. Due di queste tre formazioni sono la Lazio e la Juventus: appaiate nella lotta per la Champions e domani protagoniste in campo l'una contro l'altra. Il calendario della trentaseiesima giornata ha infatti deciso come queste due formazioni saranno avversarie all'Olimpico in uno scontro diretto, dove si potrebbe determinare molto di questa rincorsa all'ultima posizione disponibile per la Coppa dei Campioni.

La Lazio sembra aver ormai definitivamente digerito l'eliminazione dall'Europa League e ora è pronta per un difficilissimo rush finale. L'avvio di 2025 è stato molto complicato, dopo una super prima fase di stagione, i piani di Marco Baroni e dei suoi ragazzi hanno subito un grande intoppo. Diversi ko inattesi e prestazioni in calando, coincise per altro con tanti infortuni hanno visto la squadra perdere il margine accumulato al quarto posto. Il periodo no di fine inverno e inizio primavera ha portato alla situazione di classifica attuale. La crescita dell'ultimo mese fa però ben sperare per i tifosi biancocelesti. Al di là dell'uscita dall'Europa, cortesia del Bodo/Glimt, sono sette i risultati utili consecutivi dei laziali in Serie A, dove sono arrivati anche risultati preziosi come il pari nel derby e il successo a Bergamo contro l'Atalanta. Risultati molto positivi che lanciano la volata capitolina, l'obiettivo è chiaro ed è il ritorno nella massima competizione Uefa dopo un solo anno di assenza.

Tra le tante storie di questa sfida, c'è senza dubbio anche quella di Igor Tudor. Lo scorso anno fu lui l'uomo chiamato a sostituire il dimissionario Sarri in casa laziale per traghettare la squadra fino a fine stagione. Le performance erano state consistenti e ci si aspettava la permanenza in estate, ma proprio come il suo predecessore, anche il croato ha rassegnato le dimissioni a causa di divergenze con la società sulle visioni di mercato. Avanti veloce di diversi mesi e oggi come allora il tecnico balcanico sta svolgendo il ruolo di traghettatore, questa volta sulla panchina bianconera, obiettivo mantenere in Champions League la Juventus, dopo l'esperienza in chiaroscuro di Thiago Motta. Risultati fin qui convincenti, a dispetto di un gioco non sempre sfavillante, complici anche i tanti infortuni che continuano a tormentare la sua squadra. Dopo il pareggio di Bologna arriva subito un altro test difficilissimo all'Olimpico, due grandi prove di maturità per vedere se questa Juve ha la stoffa per la Champions o no.

Le designazioni arbitrali della trentaseiesima giornata di Serie A hanno decretato come sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti, con Guida nel ruolo di quarto ufficiale. In sala Var la gara sarà seguita dalla coppia Mazzoleni e Chiffi. Si tratterà della direzione numero 35 della stagione dell'arbitro tra i più esperti di tutto il campionato italiano. Per lui si tratterà della direzione numero 18 di Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Serie B, oltre a 9 gare di Champions League e altre 4 tra Europa e Nations League, oltre ad aver diretto partite negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita. La Lazio è la squadra più diretta da Massa in carriera, con ben 32 direzioni di gare con i biancocelesti in campo e un bilancio di 12 successi, 10 pareggi e 10 ko laziali, sono in totale 30 invece i precedenti con la Juventus, 20 le vittorie bianconere con 7 pari e appena 3 sconfitte.

Probabili formazioni

La Lazio ritrova Tavares dopo l'infortunio, ma difficilmente sarà tra i titolari nella sfida dell'Olimpico. Ci sarà Pellegrini a sinistra, con Marusic sul lato opposto, mentre Gila e Romagnoli sarà la coppia centrale davanti a Mandas. Guendouzi e Rovella saranno i due mediani, due dei giocatori con cui non era mai scattato il feeling quando Tudor era sulla panchina laziale. In trequarti Dia agirà al centro, suppoertato da Isaksen e Zaccagni e Castellanos come prima punta.

Tante assenze per la Juventus; non recupera Koopmeiners ed è fuori anche Cambiaso. Tudor allora riparte dal terzetto difensivo Savona, Veiga e Kalulu a proteggere Di Gregorio. McKennie va verso lo schieramento a sinistra, con uno tra Douglas Luiz e Conceiçao dal primo minuto, quest'ultimo favorito. A completare il centrocampo con lo statunitense ci sarà Weah a destra, con Locatelli e Thuram in mediana. Nico Gonzalez al fianco del portoghese e Kolo Muani come prima punta.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani. All. Igor Tudor.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Juventus dello stadio Olimpico, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di sabato 10 maggio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.