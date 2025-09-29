La Lazio corre ai ripari: Basic torna nella lista per la Serie A al posto di Dele-Bashiru

Roma, 29 settembre 2025 – In questo inizio di campionato, una delle squadre che ha avuto più difficoltà è stata la Lazio di Sarri. Solo una vittoria in quattro gare per i biancocelesti, appena tre punti conquistati su 12 possibili e la luce in fondo al tunnel che sembra lontanissima. Nella scorsa giornata, in più, è arrivata la pesante sconfitta nel derby contro la Roma, che ha abbassato ulteriormente il morale dei biancocelesti. Per questo, nella sfida di oggi contro il Genoa è necessaria una vittoria per scalare la classifica e lasciarsi alle spalle questo inizio di campionato horror, ma la gara del Ferraris sarà tutt'altro che una passeggiata. Sarri, infatti, è alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo: Belahyane e Guendouzi sono stati squalificati nel derby contro la Roma e non potranno essere disponibili, mentre Rovella e Dele-Bashiru sono alle prese con dei problemi fisici e anche loro non potranno essere schierati nella sfida di questa sera. Per questo, la società ha deciso di fare un cambio direttamente nella lista della Serie A, reinserendo Toma Basic, che prenderà proprio il posto di Dele-Bashiru. Quest'ultimo, infatti, starà fuori fino alla fine di ottobre a seguito di una lesione di primo grado al flessore della coscia destra e in giornata è arrivata la comunicazione del cambio in lista direttamente dai canali ufficiali del club biancoceleste. Ma non è tutto: Basic, infatti, potrebbe partire dal primo minuto nella gara di questa sera contro il Genoa. L'unico centrocampista sul quale può contare Sarri è Danilo Cataldi, che contro la Roma ha sfiorato il pareggio con un tiro all'incrocio da fuori area, ma oltre lui nessun altro centrocampista è disponibile, al di fuori di Basic. Per questo, Sarri potrebbe affidarsi al croato, che tornerebbe a vestire la maglia biancoceleste in una gara ufficiale dopo quasi due anni. L'ultima presenza di Basic con la Lazio, infatti, risale al 5 dicembre 2023, nella sfida di Coppa Italia proprio contro il Genoa. Successivamente, il giocatore si è trasferito alla Salernitana per poi tornare di nuovo in biancoceleste. E oggi potrebbe nuovamente “esordire” con la maglia della Lazio.