Lazio-Atromitos 2-0: Noslin e Pedro firmano le reti dell'ultima amichevole

Rieti 16 agosto 2025 – Non è stata una partita ‘vera’ per la posta in palio, ma senza dubbio il nervosismo e l'agonismo messo sul terreno di gioco dalle due formazioni è stato quello tipico già delle partite ufficiali. La Lazio conclude con un successo allo stadio Manlio Scopigno di Rieti la propria pre-stagione, imponendosi per 2-0 nella sfida contro l'Atromitos, formazione della Super League Ellenica. Tijjani Noslin e Pedro mettono la firma sull'ultima partita caratterizzata da un nervosismo decisamente fuori scala per le partite di agosto. Un'espulsione per parte nella sfida con rissa che si accende a più riprese tra il Taty Castellanos e Mansur Lima Santos, entrambi espulsi.

Primo tempo

Per la sfida contro i greci Sarri lascia intravedere quella che potrebbe essere una versione tipo della Lazio per il debutto in Serie A contro il Como. Nel 4-3-3 del tecnico toscano c'è Mandas tra i pali, con Lazzari a destra e Pellegrini a sinistra. In mezzo la coppia di centrali è composta da Gila e Provstgaard. Titolare Cataldi in mediana, supportato da Guendouzi e Dele-Bashiru, davanti il Taty Castellanos è la prima punta, supportato da Cancellieri e Zaccagni. Dall'altra parte sono invece schierati con un 4-2-3-1 i ragazzi di mister Leonidas Vokolos. Atromitos squadra lo scorso anno ottava alla fine della stagione regolare di Super League Ellenica, hanno poi concluso il play-off per i preliminari di Conference League a 9 punti dalla posizione valevole per l'Europa.

Convincente inizio di gara da parte della Lazio. I biancocelesti fanno fin da subito valere la propria superiorità tecnica, mostrando un ritmo molto elevato sotto la pioggia che colpisce lo stadio di Rieti. Nei prim minuti di gara sono i capitolini a flirtare con il gol del vantaggio. Molto bello l'uno-due di Dele-Bashiru insieme a Castellanos, che porta il nigeriano al tiro, ma il suo diagonale esce di poco largo sulla sinistra del portiere avversario. Con la presenza di Cancellieri e Lazzari sulla destra la formazione laziale prova a sfondare le difese avversarie, ma manca un po' di precisione negli ultimi metri per poter realizzare il gol del vantaggio.

Brutte scene intorno alla metà del primo tempo. L'agonismo messo in campo dalle due squadre è già quello buono per cominciare al meglio la stagione, ma su alcuni duelli e contrasti si accende anche il nervosismo dei protagonisti in campo. Guendouzi commette fallo su Oudraogo e ad azione conclusa colpisce, più o meno volontariamente con un ulteriore pestone l'avversario. Questo fa scattare Ruiz: attimi di tensione, poi risolti bene dall'arbitro Fournau, il quale ammonisce entrambi. Pochi minuti più tardi però altro episodio: Mansur Lima Santos interviene in maniera scomposta e in ritardo ai danni di Castellanos. Il Taty si rialza in fretta e va a confronto con il brasiliano: mani in faccia tra i due sudamericani ed entrambi espulsi come pronta risposta da parte del direttore di gara. Il finale di tempo regala poche occasioni, con il primo tempo a concludersi sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa Sarri inserisce tre volti nuovi, gettando nella mischia Provedel, Marusic e Dia, i quali rilevano Mandas, Lazzari e Dele-Bashiru. Il tecnico toscano così rinuncia a un centrocampista per ricomporre il tridente offensivo. Cambio anche nella porta dei greci con Koselev a rilevare Choutesiotis. Così come successo nel primo tempo, la superiorità tecnica in campo è evidente e con gli spazi più ampi concessi dal dieci contro dieci, emerge tutta la qualità dei palleggiatori laziali. Ai capitolini manca però ancora qualcosa per trovare il gol del vantaggio. Una soluzione può così arrivare con le battute da fermo, ma la punizione ben calciata da Cataldi, viene respinta dall'estremo difensore avversario, attento a coprire il proprio palo di riferimento.

Intorno all'ora di gioco cambia altri tre elementi Sarri a caccia anche del risultato vincente. Rovella e Nuno Tavares prendono il posto di Cataldi e Pellegrini, mentre in avanti è il momento di Pedro, subentrato a Cancellieri. Il forcing biancoceleste comincia a togliere ogni spazio ai rivali. Al 72' Zaccagni si costruisce benissimo lo spazio per calciare dal limite, ma il suo destro, destinato all'incrocio dei pali, viene toccato da Koselev, autore di un bellissimo volo plastico a deviare in corner la sfera.

I tempi però sono maturi per il gol laziale, e questo non tarda ad arrivare, precisamente al 77'. Escono dal campo Provstgaard e Zaccagni, per fare spazio a Romagnoli e Noslin: proprio quest'ultimo di testa mette la firma sul vantaggio laziale. Cross di Marusic dalla testa a cercare il numero 14 in area di rigore. L'olandese vince il duello aereo sull'avversario e mette la sfera vicina al palo, dove il portiere avversario non può arrivare. Due minuti più tardi Pedro ha l'occasione per fare il bis, aprendo il mancino al termine di un'ottima circolazione di palla, ma Koselev gli nega il raddoppio.

La gioia del gol per lo spagnolo è però solo rimandata di alcuni minuti. Nel finale c'è spazio anche per Basic e Hysaj al posto di Guendouzi e Gila, prima della rete del raddoppio laziale. L'ottima azione iniziata dalla sinistra vede Rovella imbucare per Dia. Il centravanti fa da perno, con l'assistenza di Noslin e dopo aver attirato su di sé la difesa, scarica per l'inserimento di Pedro. L'ex Barça si sbarazza del diretto marcatore e con l'interno sinistro firma il 2-0 con cui si conclude la partita. Il successo lancia così i capitolini a una settimana dall'inizio della Serie A, dove nella prima giornata affronteranno il Como di Cesc Fabregas.

Il tabellino della gara

Lazio-Atromitos 2-0: 77' Pedro, 90' Noslin.

Lazio (4-3-3): Mandas (46' Provedel); Lazzari (46' Marusic), Gila (86' Hysaj), Provstgaard (73' Romagnoli), Pellegrini (57' Nuno Tavares); Guendouzi (86' Basic), Cataldi (57' Rovella), Dele-Bashiru (46' Dia); Cancellieri (65' Pedro), Castellanos (Esp.), Zaccagni (73' Noslin). All. Maurizio Sarri.

A disposizione: Furlanetto.

Atromitos (4-2-3-1): Choutesiotis (46' Koselev); Stavropoulos, Michorl (80' Karamanis), Van Weert (37' Tsamakis), Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo (80' Tsiloulis), Uronnen, Baku (80' Tsingaras), Lima Santos (Esp.), Tzovaras (77' Jubitana). All. Leonidas Vokolos.

A disposizione: Athanasiou, Mountes, Papadopoulos, Tsantilas, Batos.

Arbitro: Francesco Forneau (sez. Roma1); Assistenti: Marco Scatragli ed Emanuele Yoshikawa.

Ammoniti: Guendouzi (L), Ruiz (A).

Espulsi: Castellanos (L), Lima Santos (A).