Lazio-Cagliari 2-0: Isaksen e Zaccagni portano i biancocelesti a -2 dalla zona Europa

Roma 3 novembre 2025 – La Lazio soffre, non è ancora brillante negli ultimi metri, ma riesce a ottenere tre punti importantissimi per proseguire la propria risalita in campionato. All'Olimpico i biancocelesti battono il Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Isaksen e Zaccagni, arrivate entrambe nel secondo tempo e si porta a -2 dal Como settimo, rimettendosi in scia della zona Europa. Incassa invece il secondo ko consecutivo la squadra sarda e fallisce l'occasione di allontanarsi con decisione dalla zona rossa.

Primo tempo

Confermate quasi in toto le ipotesi della vigilia per la formazione di Sarri. Davanti a Provedel confermata la coppia Gila e Romagnoli, mentre a destra c'è Lazzari dal primo minuto, con Marusic schierato terzino a sinistra. Guendouzi, Cataldi e Basic sono i tre in mediana per i biancocelesti, mentre davanti Dia è il terminale offensivo centrale, supportato da Isaksen e Zaccagni. Qualche cambio in casa cagliaritana, con la scelta di una difesa a quattro dove Mina e Luperto saranno i centrali davanti a Caprile, mentre in corsia agiranno Palestra e Zappa. Adopo, Prati e Folorunsho compongono la mediana della formazione di Pisacane. In avanti Gaetano agisce alle spalle delle due punte Esposito e Borrelli.

Fase di studio nei primi minuti della gara, il Cagliari prova con coraggio a palleggiare e mette un po' di pressione nella metà campo laziale, ma la fase iniziale della gara è molto interlocutoria. I primi duelli sono vinti dai giocatori con la maglia rossoblù, ma il ritmo non decolla. Per vedere il primo vero tentativo versa una delle due porte è necessario aspettare il quarto d'ora di gioco. Bella azione manovrata da parte degli ospiti, prima del lancio lungo per la sponda di Borrelli verso un compagno. Ottima apertura da parte di Gaetano verso Folorunsho che si è inserito sul centro-sinistra. Il centrocampista romano calcia di prima intenzione, ma il suo tentativo resta centrale, nessun problema per Provedel e pallone bloccato.

La Lazio cresce poco alla volta, prendendo sempre più confidenza con la gara. Le discese di Isaksen cominciano a fare sempre più paura, creando un pizzico di scompiglio in una retroguardia molto organizzata come quella sarda. A farsi vedere però è ancora il Cagliari, quando al 20' Esposito si divora una ghiotta occasione calciando alto dal limite dell'area, dopo la bella discesa sulla sinistra di Palestra. I padroni di casa però cominciano a mettere le mani sulla gara e dal 28' al 31' arrivano tre gigantesche occasioni di marca capitolina. La prima è sul sinistro di Basic, servito rasoterra da Zaccagni, ma il mancino del croato è largo. Un minuto dopo azione analoga sul lato opposto: Lazzari per Zaccagni e questa volta il numero 10 colpisce rasoterra ma largo rispetto alla porta sarda. L'ultima occasione è sul destro di Marusic, il quale prova a sorprendere Caprile con un tiro a giro forte e ben indirizzato: vola il portiere del Cagliari a deviare in calcio d'angolo la sfera.

Partita più vivace nel finale di tempo, ma ancora poche le occasioni per sbloccare il risultato. Il pallone cambia fronte molto spesso, ma tra le due è il Cagliari quella a costruire meglio. Al 44' arriva infatti una doppia occasione ospite per concludere la prima frazione. Sul primo tentativo da posizione molto defilata viene respinto il destro di Folorunsho, sulla ribattuta ci prova Luperto, ma si immola un difensore per respingere. Il primo tempo si conclude così sul punteggio di 0-0 all'Olimpico.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio in casa laziale. Romagnoli accusa un problema di tipo fisico durante il rientro negli spogliatoi e viene sostituito con Provstgaard, rientra invece con gli stessi undici del primo tempo la squadra di Pisacane. La partita ricomincia con un ritmo decisamente più alto rispetto alla prima frazione e con gli spazi ampi provano ad esaltarsi i giocatori in rossoblù. Gaetano riceve il primo giallo della gara, ma è proprio lui a costruire la prima occasione della ripresa. Il centrocampista rossoblù si lancia benissimo in contropiede sul recupero di Adopo, ma una volta entrato in area laziale non riesce ad angolare il suo tiro, colpendo centrale tra le braccia di Provedel.

Al 57' arriva il primo cambio anche in casa cagliaritana, quando Felici subentra proprio a Gaetano, andando a comporre un 4-4-2 in campo per i sardi. Lo stesso giocatore appena entrato spende il proprio cartellino giallo poco dopo il suo ingresso, atterrando con un fallo tattico Zaccagni. Cambi anche in casa Lazio cinque minuti dopo, quando entra Vecino a rilevare Basic. La gara sembra bloccata, serve un guizzo individuale e quello di Isaksen arriva a spezzare l'equilibrio. Il danese riceve sulla sua posizione classica sul centro-destra e attacca il centro del campo. Due uomini battuti e sinistro a giro nell'angolino basso per superare un incolpevole Caprile. Il minuto è il 65 ed è 1-0 all'Olimpico in favore dei biancocelesti.

Il Cagliari prova a reagire subito e Pisacane lo fa con i cambi. Arriva il momento di Kiliçsoy e Luvumbo, per Esposito e Borrelli. La risposta di Sarri è affidata all'ingresso di Luca Pellegrini per Lazzari. Qualche istante più tardi finisce i cambi il tecnico del Cagliari, inserendo nella sfida anche Pavoletti e Idrissi per Folorunsho e Palestra: formazione ora super offensiva con tre attaccanti veri per gli ospiti. Con questo schema si sbilancia non poco il gioco dei rossoblù, cercando di cominciare un vero e proprio assedio nella metà campo avversaria.

La Lazio soffre in questi minuti conclusivi, costringendo Sarri a correre ai ripari con gli ultimi cambi della sua gara. Entrano Pedro e Noslin, escono Isaksen e Dia, quest'ultimo contestato con qualche fischio da parte della tifoseria biancoceleste. C'è voglia e grinta da parte degli ospiti, ma tanta disorganizzazione e tanti piccoli errori che fanno respirare e salire la formazione di casa. In un'azione analoga al gol del vantaggio, ma sul lato opposto, Zacccagni avrebbe anche la palla del ko, ma il suo detro è alto sopra la traversa della porta di Caprile. Poco male per il capitano laziale, che all'inizio del recupero ha la chance di riprovarci e non perdona. Prati sbaglia l'appoggio e regala la sfera al numero 10 capitolino, il quale si sposta il pallone sul destro e mette il pallone sottto l'incrocio per il 2-0 che chiude qui la gara. La squadra di Sarri vince e si riporta a -2 dalla zona Europa grazie ai gol dei suoi esterni, mentre per il Cagliari si tratta del terzo ko nelle ultime cinque.