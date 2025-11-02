Lazio-Cagliari: Europa o salvezza, è la sfida tra esperienza e novità, formazioni e tv

Roma 2 novembre 2025 - L'esperto allenatore capace di capolavori su tutte le panchine su cui si è seduto, di fronte al nuovo che avanza, una scommessa da parte dei rossoblù per costruire un futuro vincente. Maurizio Sarri contro Fabio Pisacane è forse la sfumatura di colore più facile da notare nel quadro di questa sfida. L'esperta Aquila biancoceleste affronta il giovane arrembante in rossoblù in un match dove uno dei due mister può trovare punti importanti per il conseguimento dei propri obiettivi. Il calcio d'inizio allo stadio Olimpico tra Lazio e Cagliari è previsto per domani, lunedì 3 novembre, alle ore 20:45.

La formazione capitolina non è ancora la squadra brillante e solida di sarriana memoria, ma senza dubbio le prestazioni sono in crescita. L'avvio di stagione è stato molto difficile con ben tre sconfitte nelle prime quattro gare giocate, tra cui il derby. Un'emergenza continua in termini di rosa, con diversi assenti ogni singola giornata, fino a essere costretti al reintegro di Basic per assenza di centrocampisti schierabili. L'ingresso nelle rotazioni del croato però hanno segnato una sorta di svolta per la stagione biancoceleste. Cinque risultati utili consecutivi, dove a brillare è il successo per 1-0 contro la Juventus con la rete, quasi profetica, da parte dello stesso Basic. Tre gare consecutive senza reti subite a testimoniare come stia tornando anche quella qualità in difesa con cui Sarri aveva costruito la Lazio da secondo posto di tre stagioni fa. L'obiettivo è il pronto rientro in Europa e tre punti all'Olimpico porterebbero all'aggancio alle posizioni in lotta proprio per quel risultato finale. Un grande balzo in avanti se si contano tutte le difficoltà dell'avvio.

Come arriva il Cagliari al match

Il Cagliari però non ci tiene a fare la figura della vittima sacrificabile. I rossoblù sono una squadra coraggiosa e di qualità, guidata da un allenatore molto deciso e capace di costruire fin da subito una squadra competitiva. L'obiettivo della formazione sarda resta la salvezza, ma sulla base dell'anno scorso si sta cercando di costruire una formazione di un livello leggermente superiore, come testimoniato dalla classifica. A differenza dei biancocelesti però il momento, in termini di risultati, non è brillante per il Casteddu. Se i capitolini sono reduci da cinque partite senza sconfitte, la striscia dei sardi conta invece gare senza vittorie, complice anche un calendario complicato. Un periodo che si andrà a prolungare, visto come l'unica sfida alla portata nel mese di novembre è il match dell'Unipol Domus contro il Genoa come intermezzo delle sfide con Como e Juventus. Tra tutte forse l'occasione più ghiotta per fare uno sgambetto a una big è proprio questa e i tre punti sono senza dubbio golosi. Un successo allontanerebbe in maniera importante il Cagliari dalla zona rossa e questa tranquillità è quella necessaria per costruire delle stagioni sempre più interessanti.

L'arbitro della gara

La sfida dello stadio Olimpico valevole per la decima giornata di Serie A tra Lazio e Cagliari vedrà la direzione arbitrale di Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, come comunicato dalle designazioni dell'AIA. Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Giacomo Monaco, con Simone Galipò scelto come quarto ufficiale. In sala Var seguiranno la gara Daniele Paterna della sezione di Teramo e Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. Direzione numero 5 della stagione di Sacchi, la prima in assoluto in Serie A, dopo aver diretto 4 partite di Serie B. Sono 7 i precedenti dell'arbitro marchigiano con la Lazio, il bilancio è di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta capitolina; 6 invece quelle con il Cagliari in campo, anche qui bilancio molto positivo con 4 successi, 1 pareggio e 1 ko da parte dei rossoblù.

Probabili formazioni

La Lazio dovrebbe puntare sulla continuità e allora ci si attendono poche sorprese circa l'undici titolare biancoceleste. Provedel tra i pali sarà protetto al centro dalla coppia Gila e Romagnoli, mentre sulle corsie agiranno a destra Marusic e Luca Pellegrini a sinistra. In mediana conferma per il trittico Guendouzi, Cataldi e Basic: l'italiano al centro mentre il francese e il croato saranno i due interni. Ancora emergenza in attacco, senza Cancellieri e Castellanos, le rotazioni sono ormai obbligate. Dia al centro sarà il terminale offensivo, supportato da Isaksen e Zaccagni, mentre Pedro è la soluzione a gara in corso.

In dubbio Rog per la trasferta di Roma, non dovrebbero però esserci cambi a centrocampo, con Prati al centro, affiancato da Adopo e Folorunsho. Palestra è l'esterno a destra, mentre Idrissi sarà con ogni probabilità designato per la fascia di sinistra. In porta c'è Caprile protetto dalla linea difensiva a tre uomini di Zé Pedro, Mina e Luperto. In attacco fiducia di nuovo alla coppia Esposito e Borrelli, con Pavoletti e Luvumbo come possibili soluzioni a gara in corso.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito, Borrelli. All. Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Cagliari dello stadio Olimpico, valevole per la decima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 3 novembre 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Nando Orsi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Gabriele Giustiniani ed Hernanes.