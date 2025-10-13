Lazio: Castellanos resterà out quasi due mesi, Sarri però riabbraccia Vecino

Roma 13 ottobre 2025 - Continuano a piovere cattive notizie in casa biancoceleste e se fino alle scorse settimane l'emergenza era in mediana, ora i problemi di Maurizio Sarri si spostano in attacco. Il tecnico toscano infatti dovrà rinunciare a Taty Castellanos per le prossime settimane. Il giocatore argentino ha infatti accusato una lesione al flessore della coscia destra di secondo grado, come evidenziato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto.

La previsione è di quasi due mesi di stop prima di rivedere il centravanti principe della Lazio di nuovo in campo. Nella migliore delle ipotesi il giocatore dovrebbe rientrare intorno alla prossima pausa per le Nazionali, quella che andrà dal 9 novembre al 23 dello stesso mese. In questo periodo i biancocelesti affronteranno cinque gare, tre di queste però di altissimo profilo. Il prossimo weekend i laziali infatti voleranno a Bergamo per affrontare l'Atalanta (domenica 19 ottobre 2025, ore 18), prima del match casalingo della settimana successiva contro la Juventus (domenica 26 ottobre 2025, ore 20:45).

Dopo queste due grandi sfide ci saranno poi due match decisamente più abbordabili come quello dell'Arena Garibaldi di Pisa contro i nerazzurri toscani (giovedì 30 ottobre 2025, ore 20:45) e la partita successiva all'Olimpico contro il Cagliari (lunedì 3 novembre 2025, ore 20:45). Questa striscia di cinque partite si concluderà con la gara a San Siro contro l'Inter (domenica 9 novembre, ore 20:45). La pausa per le Nazionali anticiperà le due sfide contro Lecce all'Olimpico e contro il Milan in trasferta, prima della sfida casalinga di Coppa Italia.

Tre big match dunque che la Lazio affronterà con ogni probabilità senza il suo giocatore fin qui più importante in termini di qualità in zona offensiva, mentre può dirsi chiusa l'emergenza a centrocampo. In queste settimane al reintegro di Toma Basic in rosa, sono anche terminate le squalifiche prima di Reda Belahyane, poi quella di Mattéo Guendouzi. Dopo oltre due mesi di stop è ora la volta di Matias Vecino a tornare in gruppo. Il centrocampista uruguaiano è rimasto ai box a causa di una lesione di primo grado al flessore, in una zona già infortunatasi in passato. Di solito i tempi di rientro sarebbero più ristretti, ma il sudamericano ha preferito rallentare i suoi tempi di rientro onde evitare ricadute future. Sarri potrà così rispolverare la mediana a tre a lui tanto cara al rientro dei giocatori dalle Nazionale.

Intanto in attesa della ripresa della Serie A, torna a far parlare il mercato. Minutaggio limitato in queste prime giornate per Samuel Gigot, il cui futuro appare sempre più lontano dalla Capitale. Diverse squadre in Ligue 1 avrebbero già sondato la pista e il giocatore sarebbe disponibile al ritorno in patria. In alternativa per lui c'è l'Arabia Saudita come potenziale uscita dalla Lazio, oppure Grecia e Turchia. Tijjani Noslin invece potrebbe uscire anche con la formula del prestito per mettere minutaggio in attesa di un tentativo di rilancio in maglia biancoceleste. In estate, sia la cessione del francese, sia quella dell'olandese, erano state fermate a causa del mercato bloccato in entrata, decidendo così di sacrificare il solo Loum Tchaouna.