Lazio, emergenza a centrocampo: Sarri può contare solo su Cataldi

Roma, 23 settembre 2025 – Piove sul bagnato in casa Lazio. Il ko nel derby contro la Roma ha abbassato ulteriormente il morale dei biancocelesti, che si ritrovano già a tre sconfitte incassate in sole quattro partite. Appena 3 punti su 12 disponibili, 4 gol fatti e 4 subiti. Se la stracittadina contro la Roma avrebbe potuto riaccendere la stagione della Lazio dopo il ko contro il Sassuolo nel turno precedente, è arrivata una sconfitta che evidenzia come Sarri sia in enorme difficoltà. Il tecnico biancoceleste deve trovare velocemente la quadra già dalla prossima sfida di campionato, in programma per lunedì 29 settembre alle 20:45 contro il Genoa. Per Sarri, però, i problemi non finiscono qui, dato che dovrà preparare la partita del Ferraris con un solo centrocampista a disposizione: Danilo Cataldi. Contro la Roma, infatti, Guendouzi e Belahyane sono stati espulsi e non saranno presenti nel match di lunedì. Alle loro assenze, inoltre, vanno sommate anche quelle di Dele-Bashiru e di Rovella. Quest'ultimo è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo nel derby di domenica contro la Roma a seguito di un problema fisico. Il centrocampista convive da diverso tempo con una pubalgia e, nonostante abbia provato a stringere i denti, alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Tuttavia, Rovella potrebbe essere indisponibile per tanto tempo, dato che per risolvere definitivamente il problema dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Una situazione simile a quella di Zaccagni, con quest'ultimo che aveva subito un'operazione tra giugno e luglio per tornare disponibile per l'inizio di stagione. Con l'assenza di Rovella, Sarri perde uno dei suoi fedelissimi, oltre che un titolarissimo della squadra. Il classe 2001 è uno dei pilastri dell'undici biancoceleste, che riesce a combinare quantità e qualità e a dare le giuste geometrie alla squadra. La sua assenza peserà tantissimo in casa Lazio, soprattutto ora che la situazione è tutt'altro che sotto controllo. Sarri dovrà trovare il modo di sopperire all'assenza dell'ex Monza e dovrà cercare di preparare al meglio la sfida di lunedì, con solo Cataldi a disposizione.