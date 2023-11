Lazio: Felipe Anderson verso il rinnovo, Immobile addio a gennaio non impossibile?

Roma 27 ottobre 2023 - La Lazio è pronta a rinnovare la permanenza in biancoceleste di uno dei suoi trascinatori. In queste ore sono infatti in corso contatti continui tra l'entourage di Felipe Anderson e gli uomini mercato della Lazio, per trovare l'accordo giusto sul nuovo contratto. Tornato sulle sponde del Tevere nel 2021 dopo una pessima esperienza in Premier League con la maglia del West Ham, il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Dopo Milinkovic-Savic, dalla Penisola Araba hanno fatto sapere come anche il sudamericano sarebbe tra i possibili interessi di mercato dei club della zona.

Sirene importanti, che spesso portano con loro ingaggi faraonici, ma per ora il giocatore avrebbe sottolineato come preferirebbe restare nella Capitale. Conscio del pericolo di perderlo a zero, Lotito sta cercando di accelerare i tempi e finalizzare quanto prima il nuovo contratto con il proprio esterno d'attacco. Il giocatore al momento chiede di tornare alle cifre precedenti al ritorno nello Stivale, ma difficilmente il presidente laziale accetterà velocemente le richieste del brasiliano. Quando decise di tornare a vestire l'Aquila sul petto, Anderson rinunciò a circa un milione annuo: da 3,5 milioni a 2,5, con stipendio poi a crescere. Al momento ne percepisce circa 3 e vorrebbe vedere crescere ulteriormente la propria busta paga.

Tra le parti c'è ottimismo, figlio anche di trattative proseguite in questi mesi. La sensazione è che si possa chiudere a breve. A 30 anni Felipe Anderson è uno dei punti fondamentali della squadra di Sarri, protagonista del secondo posto dello scorso anno e uno dei simboli di questa squadra. Probabilmente per colmare il gap tra richiesta e proposta, si potrebbe fare leva sui bonus individuali e di squadra, così da bilanciare i desideri Pipe senza mettere pesantemente mano alle casse del club.

Qualche settimana fa lo stesso Felipe s'era detto felice della scelta. "Devo prendere la decisione giusta. Sono felice in questo momento, mi sento in forma e ogni giorno sono sempre più motivato e forte. Dal mercato sono arrivati molti sondaggi, ma come dico sempre ora è giusto essere qui, ancor di più per il periodo delicato che stiamo vivendo col gruppo".

La situazione del brasiliano non è però l'unica in fase di sviluppo. Nelle scorse settimane il capitano biancoceleste, Ciro Immobile, aveva evidenziato qualche piccolo mal di pancia riguardo ad alcune contestazioni ricevute. In estate il bomber aveva rifiutato alcune offerte faraoniche dall'Arabia Saudita, preferendo la permanenza in biancoceleste. Ora però quelle stesse sirene, prima ignorate, stanno facendo leva sul malcontento con stampa e tifoseria, aprendo ad un clamoroso addio già in inverno.

La Lazio, dopo aver perso Milinkovic-Savic, sta cercando di cautelarsi, fissando fin da subito il prezzo per l'eventuale addio del proprio giocatore più rappresentativo. Qualora dall'Arabia Saudita dovesse arrivare un'altra mega offerta da circa 35 milioni per la Lazio e una proposta allettante a livello contrattuale per il bomber biancoceleste l'affare messo in stand-by la scorsa estate si potrebbe concretizzare. L'unico ostacolo per la realizzazione di questo eventuale, doloroso, addio è economico. Il giocatore guadagnerebbe un passaggio in un campionato meno dispendioso in termini di energia mentale, sotto forma di pressione mediatica. La società invece avrebbe un'ottima liquidità da investire per acquistare un suo sostituto.

