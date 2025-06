Lazio: fissate due amichevoli in Turchia contro Fenerbahçe e Galatasaray

Roma 21 giugno 2025 - Due giorni fa la Lazio aveva annunciato una nuova partnership strategica con Match PR, una società organizzatrice di eventi sportivi. Il rapporto era legato alla pianificazione e gestione delle amichevoli estive della squadra e come promesso nella giornata di ieri, i biancocelesti hanno ufficializzato due amichevoli dal respiro internazionale e dal profilo elevatissimo. Al debutto in amichevole contro l'Avellino, infatti seguiranno due partite in Turchia. Dall'altra parte del campo non i sarà il Besiktas del grande ex bomber e capitano Ciro Immobile, ma bensì le prime due squadre di questo campionato.

Il 30 di luglio alle ore 20:30 al Fenerbahçe Ulker Stadyumu di Istanbul, i capitolini saranno ospiti proprio del Fenerbahçe di José Mourinho, vice campione della Turchia. La squadra priva di Dzeko, nuovo giocatore della Fiorentina, è una squadra dal profilo internazionale ricca di ex giocatori di Serie A. a stella in campo è probabilmente il centravanti marocchino Youssef En-Nesyri, ex Siviglia e trascinatore della Nazionale nordafricana quando centrò le semifinali mondiali. Altri giocatori di alto profilo sono il serbo Tadic e Saint-Maximin. A centrocampo c'è l'ex Fiorentina Amrabat, così come uno dei possibili obiettivi di mercato in Sebastian Szymanski. Muldur e Milan Skriniar sono altri due dei protagonisti visti in Italia, così come Rodrigo Becao, nella rosa a disposizione dello Special One.

La partita contro il Fener non è però la sola sfida che la Lazio disputerà nella capitale turca. I biancocelesti infatti scenderanno in campo anche il 2 agosto alle ore 21 contro i campioni di Turchia del Galatasaray, partita in programma alla Rams Park Arena. I giallorossi di Istanbul sono la squadra da battere nel proprio campionato. Guidati in panchina da Okan Buruk, la formazione vanta altrettanti ex Serie A, in una squadra dal potenziale offensivo elevatissimo. Ancora da capire se Osimhen resterà al Gala, senza dubbio ci saranno Mauro Icardi e Alvaro Morata, mentre Dries Mertens ha ormai appeso gli scarpini al chiodo. Tanti giocatori visti ad alto livello in Europa come Sallai, ex Friburgo, oppure i talentuosi turchi Yilmaz e Akgun. Altri ex Serie A come Lucas Torreira e Mario Lemina compongono la mediana, mentre davanti all'ex laziale Muslera, brilla la stella di Davinson Sanchez, ex Tottenham.

Due partite di alto profilo, in una micro tournée che seguirà la sfida già fissata il 26 luglio al Benito Stirpe contro l'Avellino, neopromosso in Serie B, e la sfida del 9 agosto contro il Burnley, i cui dettagli sono ancora da definire. Una preparazione, quella laziale che va così a impreziosirsi di partite di altissimo prestigio, che potranno dare una prima risposta sui dubbi circa il nuovo corso di Maurizio Sarri.