Lazio: Isaksen ha mantenuto le promesse, ora può diventare un top

Roma 30 aprile 2025 - Era arrivato con tante, forse troppe aspettative sulle spalle, ma le sue ali sono sembrate tarpate e il suo volo incerto all'arrivo in biancoceleste. Oggi invece è uno dei giocatori più importanti della rosa biancoceleste, tra gol pesanti, prestazioni di altissimo livello e un carisma sempre crescente in campo. Si tratta di Gustav Isaksen, attaccante danese arrivato la scorsa estate con tantissime aspettative alle spalle e finalmente rispettate solo in questa stagione. La sua crescita esponenziale non è di certo una notizia dell'ultima ora, ma ora più che mai è evidente il percorso che Marco Baroni ha intrapreso con lui. Dovesse infatti terminare già dopo questa stagione il percorso dell'allenatore toscano con i biancocelesti, non c'è dubbio che la crescita del giocatore scandinavo probabilmente sarà uno dei principali lasciti del suo lavoro alla Lazio.

Lo scorso anno Isaksen ha sofferto non poco la competizione di un califfo laziale come Felipe Anderson. La consistenza, la qualità, la tecnica e le letture del Pipe lo hanno visto sempre favorito rispetto al danese. Una situazione evidente con Sarri, dove comunque lo scandinavo ha avuto chance, soprattutto in Champions League, di mostrare il suo talento, ma poi confermatasi anche con Tudor. Con il croato in panchina, il cambio modulo ha limitato un po' la fantasia del giocatore. Nessuno dei due allenatori aveva però negato le doti del ragazzo. Arrivato nell'estate del 2023 per una cifra intorno ai 13 milioni più 2 di bonus, la sua ultima stagione al Midtjylland era stata dominate: in doppia cifra per reti segnate, con tanti assist da aggiungere al suo portfolio. È chiaro come il club avesse puntato molto su di lui fin dall'inizio ed è altrettanto chiaro che Marco Baroni sia riuscito a mettere a frutto quel potenziale.

Nonostante altri acquisti importanti in estate, come il giovanissimo Tchaouna, fin da subito il tecnico ha puntato pesantemente sul danese. Le prestazioni sono state subito lì, mentre le statistiche si sono accumulate strada facendo. All'inizio infatti le belle gare giocate da Isaksen, non sempre risultavano in gol e assist, mentre questo è diventato molto più frequente con l'anno nuovo. Il bottino complessivo ora conta 6 gol e 6 assist complessivi, oltre a un incremento esponenziale del valore del giocatore. Il suo sangue freddo e la capacità di segnare reti dal peso specifico elevatissimo, ha anche attirato diversi occhi di mercato e chissà se questa estate, alcuni club proveranno a raggiungere la Lazio per discutere del suo contratto.

Stando a quanto emerso nelle ultime settimane infatti il giocatore avrebbe impressionato molto i club di Premier League, nello specifico il Tottenham sarebbe stato tra i primi ad approcciare la dirigenza laziale. Il presidente Lotito ha provato fin da subito a mettere la questione in chiaro. Per il giocatore saranno necessari almeno 40 milioni di euro, cifre che scoraggerebbero molti, ma non i club inglesi. Intanto Isaksen continua a brillare con la maglia della Lazio indosso, avendo trovato anche le prime presenze e le prime reti con la nazionale della Danimarca. Il futuro è ignoto, ma senza dubbio vedrà tanti club seguire l'esempio degli Spurs per conoscere la disponibilità del talento scandinavo sul mercato.