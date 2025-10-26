Lazio-Juventus 1-0, Basic stende la Signora. Bianconeri in crisi. Tudor in bilico?

Roma, 26 ottobre 2025 – La Lazio infligge la terza sconfitta consecutiva fra campionato e Champions League alla Juventus. Allo stadio Olimpico di Roma, il Sunday Night dell'ottava giornata di Serie A viene deciso dalla rete in avvio di Basic, che sigla il definitivo 1-0. I biancocelesti tornano così al successo dopo due pareggi di fila e salgono a quota 11 punti in classifica, a -1 proprio da una Vecchia Signora ormai in piena crisi.

Le scelte degli allenatori

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Juventus (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Vlahovic, David. All. Tudor.

La cronaca

Primo tempo - Il primo brivido del match viene dai piedi di Isaksen, che al 4' semina il panico nell'area avversaria: ci pensa Gatti a evitare guai spazzando via. Al 9' la Lazio è già in vantaggio grazie alla conclusione di Basic dalla distanza. Conclusione che nasce da un erroraccio in appoggio di David, che favorisce il tiro del croato, autore dell'1-0 anche grazie all'evidente deviazione di Gatti. Madama abbozza una reazione, ma per il primo tentativo di marca bianconera bisogna attendere il 21', con Cambiaso che manda la sfera sull'esterno della rete in occasione del cross di Conceicao. La prestazione dei piemontesi stenta a decollare e la fotografia del primo tempo della Signora sta in quanto accade al 31': Locatelli, dopo una copertura, regala palla a Guendozi, sul cui tiro si immola Gatti, poi la retroguardia ospite sventa la minaccia. Tre giri di lancette più tardi ecco la più grande chance juventina: il lavoro dell'asse Koopmeiners-Cambiaso consente a David di presentarsi davanti a Provedel, che lo mura in uscita. Successivamente anche Conceicao e Vlahovic hanno due ghiotte opportunità, ma non ne approfittano. All'intervallo siamo quindi 1-0 per i biancocelesti.

Secondo tempo - Tudor decide immediatamente di cambiare, mandando in campo Yildiz per Cambiaso. La scossa per i bianconeri però tarda ad arrivare. La formazione torinese rischia anche di restare in 10 minuti, ma Colombo grazia McKennie, appena ammonito. Errore arbitrale anche dall'altra parte: al 60' Conceicao viene evidentemente toccato da Gila in area laziale, ma né il direttore di gara, né Var intervengono. Altre sostituzioni su entrambi i fronti nel frattempo: Sarri inserisce Pellegrini e Vecino, Tudor risponde con Kostic e Thuram. In questa fase della gara, la Juventus esprime il massimo sforzo: prima Yildiz non riesce a deviare in maniera efficace l'imbeccata di Thuram, poi lo stesso Thuram impegna Provedel sugli sviluppi di un corner. Nella mischia viene lanciato anche Openda, ma è la truppa capitolina ad andare a un passo dal gol con Isaksen, la cui azione personale si conclude con un tiro impreciso di un soffio. Sarri lancia pure Pedro e Noslin, con lo spagnolo che all'82' non centra lo specchio per poco. Madama si lancia all'assalto finale, ma Provedel non corre particolari pericoli e dopo cinque minuti di recupero la Lazio fa festa.

Leggi anche: Sassuolo-Roma 0-1: il primo gol stagionale di Dybala vale tre punti e primato