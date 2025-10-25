Lazio-Juventus: all'Olimpico il pareggio non serve a nessuno, formazioni e orari tv

Roma 25 ottobre 2025 - Non ci sono mezzi termini, domenica è obbligatorio vincere da entrambe le parti e allora cinture allacciate per la prima serata allo stadio Olimpico. La Lazio, ancora in cerca della migliore versione di sé, ospita una Juventus in crisi di astinenza da vittoria, per la sfida di domenica 26 ottobre 2025, calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

I biancocelesti continuano a lottare contro un adattamento complicato, una riconversione al sarrismo poco efficiente fino a qui. Con appena due vittorie nelle prime sette giornate, il clima a Formello è teso e si cerca l'episodio, l'innesco, per accendere il talento di cui questa squadra non manca. I segnali positivi ci sono, ma manca consistenza. La solidità in difesa è sempre stata uno dei punti di forza della squadra di Maurizio Sarri, ma i capitolini alternano serate in cui sono impenetrabili, a brutte imbarcate come quella contro il Torino. Lo stesso discorso vale per l'attacco: dove in alcuni momenti i giocatori biancocelesti attaccano lo spazio a memoria e in altre invece non riescono a uscire dalla metà campo con palloni utili. La verità è che alla squadra sembra mancare un po' di fiducia e niente è meglio dei tre punti per cancellare e ripartire a caccia dell'Europa persa la scorsa stagione.

Dall'altra parte c'è invece una Juventus in astinenza di vittoria. In Serie A i bianconeri non vincono da quattro giornate, un contro che si amplia e tocca quota sette partite se si conta anche la Champions League. La magia di Tudor sembra essersi esaurita e la sua squadra non riesce ad accendersi in attacco. Zero reti segnate nelle ultime tre partite giocate: un'assurdità se si pensa a tutto il potenziale offensivo della rosa. Tanta pressione dunque in casa juventina per invertire quanto prima il trend, a cominciare proprio dallo stadio Olimpico, dove di fronte c'è una Lazio tutt'altro che brillante fino a questo punto.

L'arbitro della gara

La designazione arbitrale dell'Aia per la gara dello Stadio Olimpico ha affidato ad Andrea Colombo della sezione di Como la direzione della sfida. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Tegoni. Il quarto uomo sarà invece Valerio Crezzini, mentre da Lissone Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia e Fabio Maresca della sezione di Napoli seguiranno la sfida dalla Sal Var. Direzione numero 8 della stagione di Colombo, la quarta di Serie A, a cui ne aggiunge 1 in Serie B e 3 di competizioni internazionali tra Champions e Conference League. Sono dieci i precedenti tra l'arbitro di Como e la Lazio, il bilancio è di 6 successi, 3 pari e 1 ko per i capitolini; 10 precedenti anche con la Juventus, 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte il bilancio dei bianconeri.

Probabili formazioni

Cancellieri ko, in avanti ci sarà Isaksen, favorito su Pedro, a comporre un terzo del tridente, completato da Dia e Zaccagni. In mediana si va verso la conferma del terzetto già visto nella gara contro l'Atalanta, con Cataldi al centro, fiancheggiato da Guendouzi e Basic. Non c'è Nuno Tavares in difesa, al suo posto dovrebbe esserci Marusic, con Lazzari sulla fascia destra, mentre Gila e Romagnoli saranno i due centrali davanti a Provedel.

Non ci sarà Bremer in casa bianconera, al suo posto Rugani prenderà le redini del reparto, con Gatti e Kelly a comporre il terzetto davanti a Di Gregorio. In mediana Thuram e Locatelli saranno la cintura centrale, mentre in corsia correranno Kalulu e Cambiaso. In avanti David è il favorito per il ruolo da prima punta su Vlahovic, mentre alle sue spalle agiranno Conceiçao e Yildiz.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Igor Tudor.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Juventus dello stadio Olimpico, valevole per l'ottava giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 26 ottobre 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.