Lazio: la rivincita di Basic e Cancellieri contro il Genoa, Dele-Bashiru fuori rosa

Roma 30 settembre 2025 - Serviva una reazione per scacciare delle settimane senza dubbio dure, quando sei reduce da tre sconfitte in quattro gare, tra cui il derby tra le mura amiche. La trasferta del Luigi Ferraris contro il Genoa non era di certo la sfida più semplice per ritrovare il sorriso. Se a questo si aggiunge l'incredibile emergenza a centrocampo, tanti dubitavano di una pronta reazione da parte della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri però è riuscita a ribaltare il copione scritto per loro. I biancocelesti si sono imposti con qualità e organizzazione tattica, superando il Genoa con un convincente 0-3 a domicilio. In attacco ha continuato a splendere la stella di Castellanos, ma per i capitolini le note liete non si sono di certo fermate qui.

La rete che ha spezzato l'equilibrio della sfida è stata firmata forse dalla più bella storia di rivincita della stagione laziale fin qui. Nelle ultime due stagioni Matteo Cancellieri era passato da grande prospetto in seno al club, a oggetto misterioso ai margini del progetto. Il giocatore non aveva impressionato nei due campionati vissuti in prestito prima a Empoli e poi al Parma. Le grandi prestazioni di Gustav Isaksen la scorsa stagione sembravano presagire un'altra annata fuori dalle rotazioni capitoline, ma il danese è stato purtroppo messo ai box dalla mononucleosi. Una chance colta al volo dall'italiano classe 2002. La rete di ieri sera è il premio per quanto bene si sia calato nel ruolo disegnato per lui da Sarri.

Ora ci si aspetta continuità per cominciare quel percorso di crescita rimandato fino a questo momento. Cancellieri non è però il solo giocatore che ha goduto di una serata di riscatto a Genova. Il giocatore che più di tutti ha avuto tanti sassolini nelle scarpe da togliersi è stato Toma Basic. Il croato ha avuto pochissime chance dal suo arrivo ormai datato quattro anni fa in Italia. C'erano grandi aspettative circa il suo ingaggio, pagato oltre 7 milioni dal Bordeaux, ma in campo non ha mai reso quanto desiderato.

Così dopo una prima stagione dove ha potuto scendere in campo per oltre 1000' minuti, il suo minutaggio si è dimezzato, fino a diventare un indesiderato in casa laziale. Lo scorso anno lo ha vissuto quasi interamente fuori rosa e le permesse ipotizzavano un bis in questo campionato. L'emergenza in mediana ha però costretto Sarri a fare affidamento su di lui per la sfida contro il Genoa e lui ha tenuto il campo molto bene. Non è stato di certo un leader per il reparto, ma un affidabile complemento senza dubbio. Ora pretenderà senza dubbio più spazio e il tecnico dovrà gioco forza concederglielo, visto come il suo reinserimento in rosa ha spinto fuori Dele-Bashiru.

La decisione dell'allenatore non è stata accettata di buon grado dalla dirigenza. C'è tanta aspettativa intorno alla crescita del centrocampista nigeriano, il quale ha mostrato grandissime potenzialità, ma tanta discontinuità di rendimento. Il suo infortunio lo renderà di fatto un non problema, ma quando rientrerà potrà scendere sul terreno di gioco solo in Coppa Italia fino almeno a gennaio, quando si potrà rimettere mano alle liste per la Serie A.