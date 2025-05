Lazio-Lecce: destino incrociato tra sogno Champions e obiettivo salvezza, formazioni e tv

Roma 24 maggio 2025 - L'ultima giornata di campionato, l'ultima chance di raggiungere i propri obiettivi, conquistare un sogno, oppure dover convivere con i propri errori e ripartire il prossimo anno. L'ultima partita di una stagione molto spesso non è influente ai fini dell'annata, i nodi si sono sciolti ben prima, ma quest'anno invece tutto si deciderà qui. Lazio e Lecce nello specifico incrociano il proprio destino in una gara senza domani sia per l'una sia per l'altra, dove però sarà necessari anche il contributo dei risultati dagli altri campi per arrivare a un lieto fine per l'una o l'altra. Da una parte c'è il sogno Champions dei laziali dove però sono ben due i risultati positivi da dover allineare sugli altri campo. La salvezza del Lecce invece vive di diverse combinazioni, ma la migliore riguarda la vittoria dei salentini, dove in caso di successo basterebbe evitare un singolo risultato. Il calcio d'inizio dell'ultimo capitolo di Serie A all'Olimpico è fissato per domenica 25 maggio alle ore 20:45.

La Lazio può solo vincere e sperare, questo è l'unica prerogativa con cui i ragazzi di Baroni si affacciano a quest'ultima giornata. Un punto non basta per la Champions, ne servono tre e soprattutto è necessario che non solo la Roma non ottenga più di un pareggio dalla trasferta di Torino, ma anche di un successo del Venezia contro la Juventus. La massima competizione Uefa è quindi un'ipotesi remota, ma proprio per questo è doveroso provarci. La contemporaneità aggiunge un importante fattore di incertezza al destino delle varie protagoniste. Le comunicazioni da uno stadio all'altro con le varie evoluzioni di punteggio possono cambiare il morale e le motivazioni dei giocatori in campo, cambiando l'inerzia all'interno delle varie sfide. Non bisognerà dunque lasciare nulla al caso, sbloccare la gara quanto prima, indirizzarla e poi vedere come reagiranno le rivali al risultato dell'Olimpico.

Il Lecce non vorrà però di certo giocare un ruolo passivo per la Champions dei biancocelesti. La squadra di Giampaolo non ha brillato in questa ultima parte di stagione, ma ha ancora il destino nelle proprie mani. Vincendo domani i salentini sarebbero certi di non retrocedere e nella peggiore delle ipotesi di giocarsi lo spareggio in casa propria. Con un pareggio dell'Empoli quella salvezza si concretizzerebbe, ma prima di tutto bisogna pensare a vincere la gara dell'Olimpico. I pronostici sono tutti contro i giallorossi della Puglia, ma il successo sul Torino ha ridato fiducia a un ambiente in grande crisi. Non solo questo, il mese di Aprile si era concluso con un pareggio preziosissimo a Bergamo contro l'Atalanta e per la verità anche un punto potrebbe fare tutta la differenza del mondo tra retrocessione e permanenza in Serie A. In campo mancherà la fantasia di Tete Morente, squalificato, al suo posto il favorito è Karlsson. Lo svedese in prestito dal Bologna ha già segnato una rete pesante all'Olimpico quest'anno nel successo emiliano contro la Roma, la speranza è che possa fare lo stesso per i salentini contro la Lazio.

La designazione arbitrale della giornata numero 38 di Serie A ha assegnato la direzione della gara dell'Olimpico tra Lazio e Lecce al signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti: Guida sarà il IV ufficiale mentre Mazzoleni e Chiffi sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Direzione numero 21 della stagione del fischietto emiliano, per lui si tratterà della direzione numero 18 in questo campionato di Serie A, a cui ne aggiunge poi 2 di Coppa Italia e 1 di Serie B. Per Fabbri sarà il diciassettesimo incrocio con la Lazio in campo, con un bilancio di 11 vittorie, 1 pareggio e 4 ko biancocelesti. Sono appena 5 invece gli incroci con il Lecce, con un bilancio di una sola vittoria, due pari e due sconfitte per la squadra pugliese; interessante però come il successo sia arrivato nell'unico incrocio di questa stagione con i salentini, quando si imposero per 1-0 sul Cagliari alla terza giornata.

Probabili formazioni

La Lazio chiuderà la stagione in casa contro il Lecce e in panchina dovrà fare a meno di mister Baroni, squalificato. In porta è confermato Mandas, con la coppia Romagnoli e Gila a comporre il centro della difesa. A destra corre Marusic, mentre sul lato opposto Nuno Tavares è il favorito per il ruolo di titolare. In mediana si riparte dalla coppia Guendouzi e Rovella, così come in trequarti si dovrebbe ricomporre la linea titolare con Isaksen, Dia e Zaccagni, schierati da sinistra a destra. In attacco si farà leva sulla qualità del Taty Castellanos.

Il Lecce va a caccia di un'impresa e senza Tete Morente, in attacco si va verso le opzioni Pierotti e Karlsson per affiancare il capocannoniere della squadra Kristovic. In mediana si va verso la scelta a tre con Ramadani a dettare i tempi del reparto, supportato dalla fisicità di Coulibaly e Kaba. Dietro Falcone sarà il baluardo tra i pali con capitan Baschirotto al fianco di Gaspar a lottare su ogni pallone. Sulle corsie al loro fianco, a completare la formazione, Guilbert e Gallo giocheranno nel ruolo dei due terzini.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All. Marco Giampaolo.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Lecce dello stadio Olimpico, valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 25 maggio 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sul canale Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Dario Massara e Massimo Gobbi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Valon Behrami.