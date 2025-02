Lazio, Romagnoli: "Napoli sarà motivato dai due ko. Ma possiamo battere chiunque"

Roma 14 febbraio 2025 - Meno di un giorno separa la Lazio da una sfida cruciale per il proseguo della stagione. Nella venticinquesima giornata di Serie A i capitolini ospitano il Napoli in una sfida che può andare a cambiare le gerarchie in testa alla classifica del campionato italiano. I biancocelesti vogliono nuovamente vestire i panni dei guastafeste nei confronti dei partenopei e batterli per la terza volta su tre in stagione. Obiettivo tanto chiaro, quanto difficile da raggiungere. In palio c'è la possibilità di estendere ancora per una giornata la permanenza al quarto posto e la certezza di centrare l'obiettivo Champions League per la prossima stagione.

A differenza delle scorse giornate, forse anche per abbassare il livello di pressione, Marco Baroni ha preferito non presentare la gara in conferenza stampa. Al posto del tecnico però ci ha pensato uno dei leader dello spogliatoio e uno dei simboli di questa squadra, Alessio Romagnoli, a presentare la sfida dell'Olimpico tramite i canali ufficiali del club. Ecco le parole del difensore a presentare la partita contro il Napoli.

Sulla carta una partita che si presenta da sola: la Lazio affronta la capolista e non c'è nulla di più bello che fermare chi fin qui è apparso inarrestabile. “Sarà una bella gara - spiega Romagnoli - saranno novanta minuti molto intensi contro una squadra forte. Il Napoli è in testa al campionato però noi siamo pronti. Siamo carichi e possiamo fare una grande partita".

Fin qui la squadra di Baroni si è rivelata la kryptonite del Napoli di Antonio Conte, avendolo battuto due volte su due. Un risultato che dà grande consapevolezza, come spiega il difensore, ma al tempo stesso darà sicuramente grande motivazione anche ai rivali a caccia della vendetta sportiva. "Sappiamo che possiamo giocarcela contro tutte alla fine. Noi li abbiamo battuti due volte però questa volta sarà diversa. Il Napoli sarà arrabbiato per queste due sconfitte e noi dovremo farci trovare pronti. Dovremo semplicemente dare tutto in campo per cercare di vincere e continuare il nostro cammino".

In questa stagione la Lazio si sta dimostrando una squadra di grande talento. Fabiani ha svecchiato bene la rosa in estate e Romagnoli è convinto del grande potenziale della squadra. "Credo che abbiamo ancora molte molte possibilità di crescita. I giovani che abbiamo sono tutti ragazzi molti forti. Mi aspettavo questo inizio con Baroni, sapevo che questa era una bella squadra e i risultati lo stanno confermando. Siamo a metà, appena dopo la metà, sappiamo benissimo che il cammino è ancora lungo. Il cammino è ancora lungo mancano tantissime partite alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare bene e e cercare di dare il massimo ogni giorno".

Noto tifoso laziale, Romagnoli ha concluso l'intervista pre-gara raccontando di come sia nato il suo amore per i colori biancocelesti: "Oltre a Nesta? Mi sono innamorato della Lazio grazie alla Supercoppa Europea. Ricordo la notte ed è stato davvero molto bello".