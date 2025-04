Lazio-Parma: a Baroni serve vincere per alimentare la corsa Champions, formazioni e tv

Roma 27 aprile 2025 - Le partite di stagione volgono ormai al termine e con solo 15 punti da assegnare da qui a fine campionato, chi ancora deve raggiungere i propri obiettivi cerca quello scatto necessario a fare la differenza. Questo discorso si applica perfettamente sia alla Lazio, sia al Parma, squadre che domani, 28 aprile 2025, alle ore 20:45 si affronteranno in una delle partite di questo ricco lunedì sera di Serie A. Da una parte la rincorsa Champions League della Lazio, dove i biancocelesti devono vincere e sperare in passi falsi di alcune rivali per ritrovare il quarto posto a lungo loro in stagione. Dall'altra un Parma che con i tre punti potrebbe mettere la freccia nella sua rincorsa salvezza e confermare la massima categoria anche in questa stagione.

La Lazio ha reagito all'eliminazione di Europa League. Il successo sul campo del Genoa è stato prezioso e l'annessa ottima prestazione ha dato un'importante iniezione di fiducia alla squadra. Il calendario fitto aveva fatto cadere non poco in classifica la squadra capitolina, facendole abdicare al quarto posto a lungo difeso. Il pesantissimo ko contro il Bologna è stato in un certo senso simbolico e ha fatto anche da preludio proprio all'eliminazione poi maturata contro il Bodo/Glimt. Le assenze hanno pesato molto e il rendimento altalenante è facile da spiegare se si sommano i fattori precedentemente elencati. Ora però tutte le energie si concentreranno solo sul campionato. È chiaro, la formazione di Baroni non è di certo la favorita nella rincorsa Champions, a livello qualitativo la rosa non è la migliore e non può vantare nemmeno il migliore stato di forma. Detto questo però il calendario non è impossibile e lo scontro diretto contro la Juventus può offrire anche la chance di un sorpasso, qualora i bianconeri dovessero risalire al quarto posto nelle ultime curve del campionato.

C'è chi invece lo stato di forma migliore pare l'abbia trovato e nelle ultime settimane stia mettendo la freccia per la propria salvezza. Il Parma nelle ultime sei partite ha cominciato a ingranare, ottenendo altrettanti risultati utili sotto la guida di Cristian Chivu in panchina. Il tecnico rumeno alla prima è riuscito a far cadere il Bologna di Italiano, poi ha fermato sul pareggio l'Inter nella sua striscia in corso di risultati positivi, ha pareggiato anche con la Fiorentina, fino ad arrivare all'ultima giornata dove di misura ha superato anche la Juventus. Una squadra di talento che ha ritrovato grande solidità in difesa e sembra esaltarsi nelle sfide contro le big. La formazione ducale oggi sembra rispondere a questo tipo di identikit, per questo in casa biancoceleste non si possono permettere di sottovalutare la squadra emiliana. Con i tre punti dell'Olimpico per altro i gialloblù potrebbero addirittura salire a +9 dalla zona retrocessione, mettendo una seria ipoteca sulla loro permanenza in Serie A.

L'Aia ha comunicato con le sue designazioni arbitrali per la 34' giornata di Serie A Enilive, come la gara tra Lazio e Parma dello stadio Olimpico in programma per lunedì 28 aprile 2025 con calcio di inizio alle 20:45 sarà diretta da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni: Monaldi sarà il IV ufficiale mentre Ghersini e Meraviglia sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Direzione numero 20 della stagione di Sacchi, l'undicesima in Serie A, a cui ne aggiunge anche 6 di Serie B e 3 di Cyprus League, il campionato cipriota. Incrocio numero 7 in carriera per il fischietto marchigiano con la squadra laziale, con un bilancio di 4 vittorie biancocelesti, un pari e una sconfitta nei sei precedenti. Sono 11 invece i precedenti tra l'arbitro di Macerata i ducali, con un bilancio di 4 vittorie per il Parma, 4 pareggi e 3 ko.

Probabili formazioni

Ormai sembra un dato acquisito in casa laziale, è Mandas il nuovo titolare e anche contro il Parma ci sarà lui tra i pali. In difesa out per infortunio Lazzari, con Marusic a destra e fiducia rinnovata a Luca Pellegrini sulla fascia sinistra. Al centro della difesa confermata la coppia composta da Gila e Romagnoli, così come lo è quella di centrocampo con Guendouzi e Rovella. Torna titolare dopo la squalifica Isaksen in trequarti a destra, con Dia e Zaccagni a completare la linea a tre alle spalle della prima punta Castellanos.

Ballottaggi in casa parmense per la linea a tre davanti a Suzuki. Hainut al momento è in vantaggio su Balogh per una maglia da titolare, con Leoni e Valenti che dovrebbero completare il reparto. A centrocampo c’è Keita a dettare i tempi, con Hernani e Sohm al suo fianco, mentre Delprato e Valeri dovrebbero agire sulle due corsie. Chivu punta ancora sul doppio attaccante per ribadire il successo ottenuto contro la Juventus. Allora fiducia a Bonny al fianco di Pellegrino per comporre l'attacco ducale.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Hainaut; Delprato, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Cristian Chivu.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Parma dello stadio Olimpico, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 28 aprile 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Davide Polizzi e Fernando Orsi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini.