Lazio: rinnovo in vista per Pedro, si lavora anche su Gila, Taty richiesto da...

Roma 8 giugno 2025 - Marco Baroni e la sua Lazio hanno fallito i loro obiettivi e ora è necessario un restyling della squadra. Trovato l'allenatore nuovo con il ritorno di Maurizio Sarri, ora bisogna lavorare alla rosa da mettergli a disposizione e si comincia dalla conferma dei migliori dell'ultima annata. Rimane vivo il dubbio in porta tra Mandas e Provedel, con la chance concreta di poter arrivare a una cessione del greco, nel caso in cui il tecnico decida di puntare nuovamente sul giocatore di Pordenone. Non ci sono dubbi invece circa la posizione di due dei tre giocatori spagnoli nella rosa laziale. Nell'idea della dirigenza e di Sarri stesso, Pedro Rodriguez e Mario Gila saranno parte della rosa di questa squadra, ma le loro posizioni per il futuro al momento sono molto diverse.

Pedro si sente ancora pronto per un'altra stagione di alto livello in Serie A e tutti gli indizi indicano verso un pronto rinnovo del suo contratto. A livello numerico la stagione dello scorso anno è stata la sua migliore da quando è in Italia, meritando così sul campo un altro anno con la maglia biancoceleste. Nelle prossime ore è attesa la sua firma su un contratto con scadenza al giugno del 2026, mantenendo il suo ingaggio di poco superiore ai 2 milioni di euro. Sarri ritroverebbe così un giocatore già avuto ai tempi del Chelsea e con cui ha costruito le fortune della sua Lazio nelle stagioni scorse, tanto da poter diventare in alcune presenze il giocatore più utilizzato della sua carriera.

Molto meno chiaro invece il futuro biancoceleste di Mario Gila. Lo spagnolo è arrivato nel 2022 dal Real Madrid e all'epoca firmò un contratto quinquennale, la cui scadenza però è vicina: data fissata nel 2027. Il suo accordo non è mai stato ritoccato in questi anni e la sua crescita verticale delle ultime stagioni sta portando la Lazio a dover provvedere in qualche modo al futuro dello spagnolo classe 2000. Due stagioni fa fu proprio Maurizio Sarri a consacrarne la crescita in campo, promuovendolo al ruolo di titolare. Tanta fiducia da parte dell'allenatore dunque non solo nei confronti di Romagnoli, ma anche dello spagnolo, il cui contratto fa però tanta gola a diversi club di primissimo livello in Europa.

Il giocatore ispanico con i biancocelesti guadagna circa 1 milione di euro annui, cifre tra le più basse della rosa, che starebbe alimentando anche la sua insoddisfazione. Una delle priorità di questa estate è proprio quella circa un nuovo accordo economico con Mario Gila. Le sirene di mercato fanno tanto rumore e quando squadre come Chelsea, Manchester City, Psg, Bayern Monaco, Juventus, Inter e Milan, senza dubbio le orecchie si aprono per ascoltare tutti gli interessamenti del caso. La Lazio, forte di un contratto dalla durata di ancora due anni, ha alzato l'asticella della valutazione fino a 50 milioni, di cui la metà saranno girati al Real Madrid, in virtù dell'accordo che portò il giocatore nella Città Eterna.

Già alcuni mesi fa il presidente laziale Claudio Lotito e il ds del club Angelo Fabiani avevano contattato il procuratore del giocatore per un adeguamento dell'ingaggio e conseguente prolungamento. Altri sono attesi nei prossimi giorni, con un incontro dal vivo a Formello o altrove da programmare per provare a mettere nero su bianco il nuovo contratto. Un naufragio di queste trattative potrebbe portare a un'accelerata per la sua cessione in estate, onde evitare situazioni come quelle di Milinkovic-Savic e Luis Alberto degli scorsi anni: cioè un giocatore in scadenza, che sogna la cessione.

Mercato Lazio: Castellanos non è più incedibile e ha mercato all'estero

Il mercato laziale non passa però solo dalle conferme e dai rinnovi, ma potrebbe offrire occasioni anche dal mercato in uscita o da alcuni rientri dai prestiti. Per quanto riguarda le cessioni è in dubbio la conferma del Taty Castellanos in attacco. L'argentino è stato senza dubbio tra i migliori nella scorsa stagione sotto la guida di Marco Baroni. Il tecnico toscano spesso si è affidato a lui per trascinare l'attacco, delegando volentieri al suo talento. Questo lo ha messo senza dubbio tra i soggetti interessanti del club, accendendo anche le voci di mercato.

Sulle tracce del giocatore c'è un potenziale ritorno al di là dell'Atlantico, con il Chicago Fire, club della Major League Soccer, ad aver sondato il terreno. Castellanos è infatti un giocatore che ha girato il mondo. Crsciuto in Cile, all'Universidad de Cile, è passato in Uruguay, prima di arrivare proprio negli Stati Uniti, dove ha vestito la maglia del New York City. A oggi la MLS è il campionato dove l'argentino ha disputato più partite, seguito proprio dalla nostra Serie A. Nel Paese a Stelle e Strisce ha lasciato un bel ricordo, calcisticamente parlando, e questo starebbe convincendo il club di Chicago di riportarlo negli States.

Anche dall'Arabia Saudita però si sarebbero accese sirene di mercato per il giocatore. Attualmente però non sono queste le mete ambite dal Taty. Il ragazzo classe 1998 ha conquistato quest'anno per la prima volta nella sua carriera la Nazionale argentina e non ha intenzione per ora di abbandonare l'Albiceleste. Per ora infatti l'idea è quella di rimanere in Europa per poter poi rientrare nella rosa di Lionel Scaloni in vista del Mondiale 2026 di Stati Uniti, Canada e Messico, dove l'Argentina è già qualificata.

Proprio per questa ragione, le sirene da Stati Uniti e Paesi Arabi per ora non spaventano la squadra laziale. Restano però alla finestra anche club di Premier League e di Liga spagnola. Per il calcio spagnolo, dove ha già brillato con la maglia del Girona, occhio soprattutto a Villareal e Real Betis, le quali possono offrire un posto rispettivamente in Champions ed Europa League. Sarri lo considera una pedina importante per la sua squadra, ma non indispensabile, per questo di fronte alla giusta offerta, si possono aprire le porte a un'eventuale cessione.