Lazio-Roma 0-1: Pellegrini firma il derby 186. Clamoroso palo di Cataldi nel recupero

Roma 21 settembre 2025 - Un pomeriggio da favola per Lorenzo Pellegrini diventa l'incubo della Lazio. La Roma vince il derby numero 186 in partite ufficiali della Capitale, superando i biancocelesti per 0-1 grazie alla rete del suo capitano, al rientro dopo 4 mesi fuori. Terzo ko stagionale per i biancocelesti e secondo nei derby per Sarri, il cui rientro sulla panchina dei capitolini non è stato dei più felici fin qui. Una Lazio che conclude per altro la gara in dieci per l'intervento di Belahyane direttamente sul polpaccio di Koné.

Primo tempo

Per il suo settimo derby in carriera Sarri cambia leggermente rispetto alle aspettative della vigilia. Confermata la difesa già vista contro il Sassuolo, composta da Gila e Romagnoli al centro, mentre Marusic e Nuno Tavares corrono sulle fasce a protezione di Provedel. In mediana c'è Rovella nonostante gli acciacchi, affiancato da Guendouzi e Dele-Bashiru. Per la prima volta parte titolare Pedro a destra, con Zaccagni a sinistra e Dia come unica punta. Dall'altra parte Gasperini invece affida la trequarti a capitan Pellegrini, assente dal 4 maggio scorso, in coppia con Soulé alle spalle di Ferguson. Rensch a destra, Angeliño a sinistra fiancheggiano la coppia in mediana di Cristante e Koné. Dietro Svilar tra i pali vede davanti a sé la linea a tre composta da Çelik, Mancini e N'Dicka.

Gianluca Mancini sotto la curva della Roma festeggia la vittoria nel derby contro la Lazio (Ansa)

Partita molto tattica nei primi minuti, si lotta molto a centrocampo con una lievissima superiorità nel palleggio da parte della Lazio nei primi minuti. La Roma invece punta di più sulle verticalizzazioni rapide, ma raramente concede il lusso della profondità agli avversari, costringendoli a un possesso abbastanza sterile. I giallorossi crescono e intorno al decimo minuto cominciano a schiacciare i rivali con un pressing molto ben eseguito. Qualche pallone perso mette in allarme la retroguardia biancoceleste, poi sempre brava a evitare reali occasioni per gli ospiti. Minuto 13 primo colpo di scena del derby: problema alla coscia destra per Dele-Bashiru: il nigeriano non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Belahyane.

La partita non è bella, tanti contatti e tanto agonismo, ma di occasioni vere non se ne contano. L'infortunio di Dele-Bashiru sembra riaccendere la Lazio, nel momento migliore dei giallorossi. I due primi veri tentativi verso la porta infatti sono di marca laziale. Prima è Pedro a costruirsi lo spazio per il sinistro dal limite, ma il suo tentativo è alto sopra la traversa; lo stesso fa Nuno Tavares qualche minuto più tardi sul suggerimento ottimale da parte di Belahyane.

È un ottimo momento per i padroni di casa, decisamente più in fiducia dopo queste prime occasioni. Zaccagni allora cerca il colpaccio con un bellissimo destro a giro, respinto in corner dal primo grande intervento di Svilar. Sugli sviluppi di corner colpo di testa di Romagnoli, alto sopra la traversa. La Roma però soffre e al 34' rischia tantissimo sulla ripartenza a destra guidata da Rovella. Il centrocampista laziale arriva fin nel cuore dell'area, poi il suo destro resta a metà tra un tiro e un passaggio per i compagni e finisce la propria corsa sul fondo. Lo stesso mediano biancoceleste però accusa in seguito un problemino fisico e rimane a bordo campo per qualche minuto, prima di provare a rientrare in campo.

È senza dubbio il momento migliore della Lazio e all'improvviso però arriva il gol della Roma. La pressione alta giallorossa è aiutata dall'errore di Tavares, il quale perde la sfera praticamente nella sua area sull'attacco di Rensch. L'olandese lascia a Soulé, appoggio per Pellegrini e destro all'angolino basso dove Provedel non può arrivare. Il cinismo giallorosso porta avanti la Lupa nel derby 186, all'Olimpico è 0-1 quando il cronometro segna 37 minuti.

La rete sblocca definitivamente la gara, ora vivace e divertente nei minuti conclusivi di primo tempo. La Lazio attacca, ma sono i giallorossi ad avere la chance per il raddoppio per ben due volte nei minuti di recupero. Prima Pellegrini colpisce con il destro in mezzo all'area, ma il tiro resta centrale e bloccato da Provedel; poi è la volta di Rensch, il cui tentativo è decisamente più insidioso: super intervento del portiere laziale a evitare il raddoppio romanista. Sono le ultime occasioni della prima frazione, che termina così con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini.

Secondo tempo

Doppio cambio in casa laziale all'intervallo: non escono dagli spogliatoi Rovella e Nuno Tavares, al loro posto ci sono Cataldi e Luca Pellegrini. Stesso undici invece per la Roma, subito pericolosa nei primi minuti della ripresa, cercando di cogliere di sorpresa la Lazio. Al 49' ci prova Angeliño, ma il suo mancino è sull'esterno della rete. La pressione romanista è alta, ma al 54' Dia si ritrova clamorosamente la chance del pareggio sul destro. Il recupero in mediana del centrocampo laziale, si tramuta istantaneamente in azione offensiva grazie alla giocata di Cataldi. L'attaccante senegalese si invola solo davanti a Svilar, ma calcia maldestramente alto. Si dispera il numero 19 biancoceleste, consapevole di aver mancato un'occasione gigantesca per pareggiare la gara.

La partita è aperta e sugli spalti si fa da eco a ogni singolo contrasto. L'agonismo sale e così anche il carico emotivo, sempre più alto di minuto in minuto. Sarri cerca qualcosa di più dal suo attacco e allora si gioca la carta del Taty Castellanos, il quale rileva Dia. Proprio l'argentino subito protagonista al 64', ovvero un minuto dopo il suo ingresso in campo, quando con il destro va a saggiare i riflessi di Svilar, bravo e attento a bloccare in due tempi. Gasperini risponde alle mosse di Sarri e qualche minuto più tardi sceglie Dovbyk per sostituire Ferguson.

Altri cambi in casa Roma, con gli ingressi di Baldanzi e Pisilli per Soulé e Lorenzo Pellegrini, ma è ancora la Lazio ad attaccare a caccia del gol del pari. Castellanos va a cnora vicinissimo al pareggio, quando in area si libera bene e calcia a giro con il destro. Deviazione minima da parte di Mancini non ravvisata dall'arbitro, ma fondamentale per spingere la palla fuori dallo specchio della porta. Sarri capsice il momento topico e allora completa i suoi cambi schierando Noslin per Pedro. Risponde Gasperini completando a propria volta i cambi con gli ingressi di Tsimikas ed El Aynaoui per Angeliño e Cristante.

La partita si accende di colpo dal punto di vista agonistico, dopo oltre ottanta minuti senza cartellini. Prima viene ammonito N'Dicka all 84' per un intervento in ritardo su Noslin, poi clamoroso cartellino rosso diretto per Belahyane. Il centrocampista interviene con i tacchetti esposti direttamente sul polpaccio di Koné e questo per Sozza è un'ineccepibile espulsione diretta, confermata anche dalla sala Var. Partita incattivita di colpo a cui segue un terzo cartellino, questa volta giallo mostrato a Gila.

Nonostante l'uomo in meno però la Lazio attacca con cuore e coraggio a caccia del pareggio. Svilar rischia di combinare un errore da gol, quando aspetta troppo ad attaccare il pallone vagante e finendo quasi beffato da Castellanos. Lo stesso Taty nel secondo dei sette minuti di recupero si ritrova tra i piedi in area il destro per il pari, ma si riscatta con una super parata il portiere avversario, in un'azione però neutralizzata da un fallo precedente ai danni di Mancini. Il pareggio laziale però si ferma sul palo al 94' quando Cataldi viene lasciato libero di calciare dal limite, ma il legno esterno gli nega la gioia del gol, per la disperazione del tifo laziale. È l'ultima immagine della gara, prima del triplice fischio di Sozza, che chiude così il derby 186.

La Roma è corsara in casa della Lazio e vince per 0-1 il derby grazie al ritorno al gol di Lorenzo Pellegrini, quarta rete per lui contro i biancocelesti e primo successo nella stracittadina della Capitale per Gasperini. Deve invece inserire nel curriculum il secondo ko in carriera nel derby romano Sarri e la terza sconfitta dal suo ritorno sulla panchina biancoceleste..