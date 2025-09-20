Lazio-Roma in tv: orari e probabili formazione: il derby numero 186 apre la domenica di Serie A

Roma 20 settembre 2025 - Non è una partita come le altre, non ci sono solo tre punti in palio, c'è la supremazia cittadina, il primo capitolo stagionale di una sfida eterna. Le due anime della Capitale si incontrano nel mezzogiorno di fuoco della domenica di Serie A. Essere tifosi della Lazio o vestire la sua maglia, essere romanisti o indossare il giallorosso, sono due modi diversi di intendere il calcio romano e vincere la sfida cittadina può salvare stagioni pessime oppure oscurare grandi annate.

Alle 12:30 di domenica 21 settembre i biancocelesti ospiteranno la Roma per il derby d'andata di questa Serie A 2025-26. Non è però il primo derby moderno in questa fascia oraria, nel 2017 una sfida alla quarta giornata già cruciale per entrambe le squadre, ancora lontane dalla loro migliore condizione.

La Lazio questa estate ha riabbracciato Maurizio Sarri in panchina e se la speranza era di una squadra ancora memore di quando 16 mesi prima lo stesso tecnico la guidava, così non è stato. Lo scorso anno Marco Baroni ha fatto un grande lavoro per cucire la sua idea di calcio ai capitolini. Una formazione dalle spiccate doti offensive e pronta a segnare un gol più degli avversari, piuttosto che subirne uno in meno. Un paradigma diametralmente opposto a quello del rientrante allenatore toscano. Con Sarri la Lazio ottiene il suo miglior risultato di Serie A in era Lotito per merito delle appena 30 reti subite in tutto il campionato. Una solidità difensiva già più visibile rispetto all'anno scorso, ma ancora da centrare. In attacco invece mancano ancora quegli automatismi e quella rapidità, capace di diventare poi spettacolo, tipica del calcio "sarriano". Il Taty stringerà i denti, non è al meglio ma ha dato disponibilità per l'impiego dal primo minuto: una tegola pesante perdere il proprio uomo di riferimento in avanti quando a funzionare meno bene è proprio la manovra offensiva.

Anche in casa Roma il cartello dei lavori in corso è ben esposto fuori da Trigoria. L'agonismo e la fisicità tipica del calcio di Gian Piero Gasperini, così come i suoi duelli individuali esasperati a tutto campo. La squadra non ha però ancora incamerato tutti gli automatismi per una manovra offensiva, troppo dipendente dai colpi di genio dei suoi talenti migliori. Matias Soulé ha cominciato il campionato così come lo aveva terminato, e occhio perché proprio lui aveva realizzato il gol del pareggio nell'ultimo derby giocato in casa della Lazio, ma spesso non è sufficiente per fare la differenza in zona gol. Manca ancora il contributo di giocatori come Ferguson, Dybala e Dovbyk, per togliere anche peso dalle spalle del giovane argentino, il quale però non sta fuggendo dalle responsabilità. In partite come queste però sono i veterani che possono fare la differenza. Qualcuno potrebbe anche domandarsi se non possa essere di nuovo il momento di capitan Pellegrini, per ora sostituito da El Shaarawy in campo.

L'arbitro del derby

Il derby numero 186 della storia della Capitale in partite ufficiali vedrà un arbitro a propria volta già esperto di questa partita. La designazione dell'Aia ha infatti decretato Simone Sozza come direttore di gara per la sfida tra Lazio e Roma. Per lui si tratta del secondo derby consecutivo, avendo già diretto quello del 13 aprile scorso terminato 1-1 (reti di Romangoli e Soulé). Il fischietto della sezione di Seregno sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Vecchi con Ayroldi quarto uomo. In sala Var la gara sarà seguita da Di Paolo e Massa.

Per Sozza si tratta della quinta direzione stagionale, solo la seconda in Serie A, a cui però ne aggiunge tre in campo internazionale: due dei preliminari di Champions ed Europa League, e una della fase a campionato della stessa Champions League. Sono 7 i precedenti tra il fischietto lombardo e la Lazio con un bilancio di 2 successi, 2 pareggi e 3 ko biancocelesti. Sono il doppio invece quelli con la Roma: 14 complessivi, con un bilancio di 7 successi giallorossi, 3 pari e 4 sconfitte.

Probabili formazioni

Problemi in casa laziale, con Sarri che deve fare i conti con i problemi fisici di Rovella e Castellanos, entrambi usciti acciaccati dalla sfida con il Sassuolo. Il Taty dovrebbe contendere fino all'ultimo il ruolo da titolare a Dia e nelle ultime ore lo avrebbe anche superato nel ballottaggio. A fianco della punta Pedro è favorito su Cancellieri, con Zaccagni invece certo del posto a sinistra. In mediana Cataldi prenderà le redini della mediana, affiancato da Guendouzi e Belahyane, quest'ultimo al posto di Dele-Bashiru. Davanti a Provedel invece la retroguardia vedrà Gila e Romagnoli al centro, con Maruisc e Nuno Tavares sulle corsie.

Alla fine niente derby per Paulo Dybala, la Joya non ci sarà nel match contro la Lazio e allora fiducia alla coppia Soulé ed El Shaarawy alle spalle di Ferguson per l'attacco giallorosso. A destra Rensch dovrebbe prendere il posto di Wesley, le cui condizioni fisiche sono da rivalutare, mentre Angeliño è sulla sinistra. Koné e Cristante avranno in mano le chiavi della regia e saranno chiamati a dare grande agonismo e lotta al reparto. Dietro Svilar è intoccabile, così come lo sono N'Dicka a sinistra e Mancini al centro. Ballottaggio invece a destra, con Çelik favorito rispetto a un Hermoso non al 100% fisicamente.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Roma, derby ufficiale numero 186 della Capitale, valevole per la quarta giornata di Serie A, inizierà alle ore 12:30 di domenica 21 settembre 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 12. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini.