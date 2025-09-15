Lazio, Sarri e il suo rapporto col derby: “La partita più pesante che abbia mai affrontato”

Roma, 15 settembre 2025 – Non è sicuramente il momento migliore per Lazio e Roma, entrambe sconfitte nello scorso turno di campionato. I giallorossi hanno trovato la prima sconfitta in casa contro il Torino dopo le due vittorie contro Bologna e Pisa, mentre i biancocelesti sono caduti al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Grosso, dopo la goleada dello scorso turno contro il Verona. Tuttavia, nella Capitale si respira già un clima diverso. Domenica alle 12:30, infatti, andrà in scena il primo derby della stagione, che vedrà contrapposte le due squadre. Tutto si ferma e la città si infiamma perché, come al solito, il derby è più di una semplice partita. Inoltre, la stracittadina capita in un momento delicato per entrambe: la Roma si trova a quota 6 lunghezze e deve reagire al ko interno contro il Torino, mentre la Lazio è ferma a 3 punti, avendo già collezionato due sconfitte, e un ulteriore stop potrebbe far storcere il naso ai tifosi, a maggior ragione se si tratta del derby. Prepariamoci, quindi, a giornate intense all'ombra del Colosseo, anche se, in casa Lazio, si preferisce valutare tutto con calma. Maurizio Sarri, infatti, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo aver saltato la conferenza stampa post partita a seguito di alcuni problemi familiari. Per quanto riguarda il derby, queste sono state le sue parole: “Il derby con la Roma? Emotivamente è massacrante, voglio iniziare a pensarci tra qualche giorno, non ora. Se iniziamo da lunedì a lavorarci diventa difficile arrivare fino a domenica: posso dire che è senza dubbio la partita più pesante che abbia mai affrontato nella mia carriera”.

Gestire un derby non è mai facile: questa è sicuramente la partita più sentita nella Capitale, con le due squadre che si contendono il trono di Roma. In diverse occasioni, la vittoria della stracittadina è stata la boccata d'aria che ha permesso a una squadra in difficoltà di riprendersi, mentre altre volte è stato il passo decisivo per raggiungere un determinato traguardo. La città sente la partita e tutta la tensione si riflette anche sulle due squadre, con i due allenatori che devono essere bravi a gestirla, ma, come ha detto Sarri, è tutt'altro che semplice. Per questo il tecnico biancoceleste preferisce prendersi ancora qualche giorno prima di concentrarsi sulla prossima partita della sua squadra.