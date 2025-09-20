Lazio: Sarri ha riportato solidità in difesa, ma manca la chimica offensiva

Roma 19 settembre 2025 - Siamo solo alla quarta di campionato, ma con un derby alle porte i primi nodi della stagione vengono al pettine. La Lazio di Maurizio Sarri è ancora un cantiere aperto, come quasi tutte le squadre di Serie A, arrivati solo alla quarta partita stagionale. La speranza era che la squadra non avesse dimenticato i dettami del tecnico a circa 16 mesi dalle sue dimissioni precedenti. Così però non è stato e la squadra sta ancora trovando i suoi automatismi.

Le differenze con la squadra dello scorso anno sono evidenti e proprio per questo è semplice capire anche le difficoltà di queste prime uscite. Lo scorso anno con Marco Baroni la Lazio aveva mostrato tantissima qualità in fase offensiva. L'intuizione tattica del tecnico toscano è stata quella di schierare Dia e Castellanos insieme, con il senegalese alle spalle dell'argentino nel 4-2-3-1 biancoceleste. Il risultato fu una grande efficienza offensiva: 6 gol nelle prime tre uscite. Una media di quasi due gol a partita mantenuta per quasi la totalità del girone d'andata, compensata però da una difesa traballante. Sono state ben 5 le reti subite nelle prime tre, 6 nelle prime quattro, per la formazione laziale. Una difesa incapace di serrare i ranghi e capace di ottenere la prima rete inviolata solo alla nona giornata nel 3-0 contro il Genoa.

Con Maurizio Sarri in panchina il paradigma laziale sembra essersi ribaltato. Quando il tecnico ex Napoli ha portato la Lazio al secondo posto in classifica, conquistano la bellezza di 74 punti e di conseguenza il miglior risultato di sempre della gestione Lotito, il punto forte dei biancocelesti era la solidità difensiva. Quell'anno i capitolini concessero appena 30 reti in tutto il campionato: la seconda migliore retroguardia, dietro solo il Napoli campione. Una qualità che la squadra sembra avere ritrovato. Le 3 reti subite nelle prime tre giornate mostrano una netta separazione rispetto allo scorso anno. Allo stesso modo però l'attacco è apparso sterile e inefficace. Fatta eccezione per la gara contro il Verona, dove il talento del Taty Castellanos ha illuminato il debutto all'Olimpico. Fatta eccezione per quella partita però contro Como e Sassuolo è mancato il cinismo negli ultimi metri per trasformare in rete le buone occasioni costruite.

Il primo grande esame di questa stagione arriva già domenica, quando i biancocelesti ospiteranno nell'Olimpico versione laziale la Roma. Lo scorso anno il derby fece da ultimo capitolo del girone d'andata, quest'anno è una delle grandi ouverture della stagione di Serie A. Le difficoltà sopra citate andranno messe alle spalle, in un attacco dove Castellanos non dovrebbe esserci, a causa dei problemi riscontrati nel match contro il Sassuolo. Al posto dell'argentino dovrebbe esserci Dia, supportato da Cancellieri e Zaccagni, ma occhio a Pedro e Isaksen, preziose armi non solo a gara in corso, ma potenzialmente dall'inizio. L'allenatore scioglierà le riserve solo nelle ore antecedenti alla partita, mantenendo così altissima la tensione per le scelte tecniche.