Lazio: Sarri punta sul reintegro di Basic, possibile cambio modulo contro il Genoa

Roma 26 settembre 2025 - Chissà se Maurizio Sarri ha avuto una premonizione circa Toma Basic in estate, oppure se è stato semplicemente il sesto senso di un allenatore esperto. Durante il mercato estivo il tecnico toscano è stato categorico circa la cessione dei propri giocatori, in particolare il centrocampista croato. La sua uscita poteva servire a finanziare una possibile riapertura del mercato già in estate, ma così non è stato. L'allenatore lo ha tenuto nelle rotazioni, schierandolo anche in diverse amichevoli, tant'è che si ipotizzava a un suo inserimento della rosa già da inizio anno.

Così non è stato e il giocatore si è ritrovato per la sua seconda stagione consecutiva fuori dalla rosa biancoceleste. La nuova chance per il giocatore classe 1996 sembrava durata un nonnulla, ma di fatto per lui il fato ha giocato un'ultima volta in favore. Nella trasferta di lunedì contro il Genoa, Sarri ha di fatto il solo Danilo Cataldi come centrocampista di ruolo da schierare. Questo ha fatto pensare al tecnico di reintegrare nella rosa per la Serie A proprio Basic, da aggiungere all'italiano in mediana insieme a un adattamento tecnico-tattico.

L'ingresso in rosa di Basic però deve giocoforza spingere qualcuno fuori dalla squadra e allora si sfoglia la margherita per chi potrebbe prendere quel posto. Attualmente gli indizi sembrano puntare, a sorpresa, verso un altro centrocampista. Rovella attualmente sta svolgendo una terapia conservativa, ma la necessità di un'operazione per superare definitivamente i propri problemi inguinali, potrebbe sacrificarlo momentaneamente. Il discorso è simile sotto diversi punti di vista per Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano non deve operarsi, ma il suo infortunio si somma alla Coppa d'Africa che dovrà giocare con l'anno nuovo. Questo offrirebbe spazio per l'inserimento del croato, senza scontentare il giocatore classe 2001. Altri nomi possibili sembrano portare a Manuel Lazzari, anch'egli ai box per problemi fisici, oppure a Elseid Hysaj, utilizzato per meno di un tempo complessivo fin qui.

Sarri però deve pensare al presente e nello specifico alla trasferta di Genova al Ferraris. Il reintegro di Basic toglie un po' di castagne dal fuoco per l'allenatore, ma resta il dubbio del modulo. Per il 4-3-3 classico del tecnico manca un interprete, che potrebbe essere trovato in uno tra Pedro e Gila, ma è più probabile al momento una variazione verso il 4-2-3-1 visto lo scorso anno con Baroni. In questo schema Pedro potrebbe tornare fondamentale come perno dietro Castellanos, in alternativa si ricorrerebbe a Dia alle spalle del Taty. Sugli esterni scaldano i motori Cancellieri e Zaccagni, ma viste le difficoltà negli ultimi metri, potrebbe arrivare la prima chance per Isaksen.