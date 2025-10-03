Lazio-Torino: Baroni torna all'Olimpico da avversario, probabili formazioni e orari tv

Roma 3 ottobre 2025 - La partita è di quelle storiche del calcio italiano. Due squadre vincenti, due nobiltà della Serie A al momento però ben lontane da quelle che erano le rispettive ambizioni di inizio anno. La sesta giornata del campionato italiano metterà di fronte Lazio e Torino, in una sfida dalle tante sfumature allo stadio Olimpico. I biancocelesti vanno a caccia di continuità nel tepore delle mura amiche. I granata invece hanno bisogno di una sferzata per rimettersi in scia dell'Europa e continuare a inseguire il proprio sogno. Tutto questo con un freschissimo ex già di fronte allo stadio che lo scorso anno ha chiamato casa. Il calcio d'inizio nella Città Eterna è fissato per domani, sabato 4 ottobre, alle ore 15.

Le scorse settimane è impossibile negare come ci fosse un'aria piuttosto pesante in quel di Formello. Se da un certo punto di vista il ko nel derby non è di certo un risultato felice, ma quantomeno preventivabile, il ko della settimana prima contro il Sassuolo ha resto molto più grave il risultato della stracittadina. Una settimana da mal di testa in casa laziale, per fortuna terminata con il sorriso quando al Luigi Ferraris è arrivata una grande prestazione per riscattare la pesantezza delle settimane precedenti. Il talento del Taty Castellanos resta una certezza e quando il suo genio calcistico si accende, l'attacco biancoceleste viaggia su marce altissime. Dopo tre anni, è arrivato il primo gol laziale di Cancellieri, cercato con foga e cattiveria, quella richiesta da Maurizio Sarri ne suoi confronti. A centrocampo c'è stata la partita di redenzione di Toma Basic, dopo due stagioni da indesiderato in biancoceleste, è stato reinserito in rosa e in campo è stato fondamentale per portare a casa i tre punti. Ora però serve continuità e all'Olimpico c'è l'occasione per mettere in cascina altri punti a scapito dell'ex tecnico biancoceleste.

Il Torino senza dubbio si aspettava qualcosa di più dall'arrivo di Marco Baroni sulla propria panchina. Il tecnico toscano, al di là del mancato raggiungimento dell'obiettivo lo scorso anno alla Lazio, aveva colpito per il gioco spumeggiante. La sua versione dell'aquila biancoceleste era una squadra dinamica, capace di risalire velocemente il campo. Una formazione il cui impatto in attacco era elevatissimo, mentre il difetto consisteva in una retroguardia non troppo solida. Ecco se è vero che la squadra granata stia ancora latitando in zona offensiva, fin qua si sono resi palesi solo i difetti visti lo scorso campionato dei laziali. Una situazione difficile da sostenere e che ha messo in crisi anche la posizione del tecnico. Nelle ultime settimane si è intravisto qualche lampo positivo, ma è ancora troppo poco per poter sorridere. I granata nelle prime partite hanno combinato il peggior attacco con appena due reti segnate, al pari del Verona, con la peggior difesa da dieci reti subite, come il Lecce. Nonostante questo i piemontesi contano 4 punti. Questo cinismo deve essere il punto di partenza per costruire qualcosa di importante. Se poi si pensa come l'unica vittoria sia arrivata proprio all'Olimpico contro i giallorossi, ecco come questa gara dell'ex per Baroni potrebbe essere l'inizio della riscossa.

L'arbitro della gara

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'AIA ha diramato le designazioni ufficiali per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il fischietto di gara selezionato per la gara dell'Olimpico tra Lazio e Torino è Marco Piccinini della sezione di Forlì. Ad assistere sul campo il fischietto romagnolo ci saranno Capaldo e Laudato, mentre Marinelli è stato indicato come quarto uomo. Dalla sala Var di Lissone seguiranno l'incontro Ghersini (VAR) e Chiffi (AVAR). Per l'arbitro classe 1983 si tratterà della quarta direzione stagionale, la terza in Serie A, a cui ne aggiunge una di Serie B. Sono 7 i precedenti tra Piccinini e la Lazio, il bilancio conta 3 successi, 3 pareggi e 1 ko biancoceleste; sono 10 invece gli incroci con il Torino, il bilancio dei granata è di 5 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte.

Probabili formazioni

Nonostante il risultato positivo, la gara del Ferraris ha portato altri infortuni in casa ai biancocelesti. Allora sulle corsie spazio a Hysaj a destra e Tavares a sinistra, al posto degli infortunati Marusic e Pellegrini. A completare la retroguardia Gila e Romagnoli davanti al portiere Provedel. Guendouzi ancora squalificato, dovrebbe essere confermata la mediana a due con Cataldi e Basic, mentre torna in panchina Belahyane dopo il rosso nel derby. Dia al centro, supportato da Cancellieri e Zaccagni, supporteranno il Taty Castellanos in avanti.

Per la sfida contro la sua ex squadra, Baroni potrebbe puntare verso un ritorno al 4-2-3-1, lo stesso schema usato proprio con i biancocelesti. Davanti a Israel, Coco e Maripan formeranno la coppia centrale, mentre in corsia agiranno Lazaro e Nkounkou. In mediana Asllani detterà i tempi, mentre Casadei darà gamba e sostanza al reparto. Vlasic e il suo talento in trequarti dovranno animare l'azione offensiva, con Ngonge e Aboukhlal in corsia a sostegno del Cholito Simeone.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Maurizio Sarri.

Torino (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Nkounkou; Casadei, Asllani; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Simeone. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Torino dello stadio Olimpico, valevole per la sesta giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di sabato 4 ottobre 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Dario Mastroianni e Cristian Brocchi.