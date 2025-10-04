Lazio-Torino 3-3 scoppiettante all'Olimpico, due gol e un rigore nel recupero

Roma 4 ottobre 2025 – Ci si aspettava spettacolo all'Olimpico ma era difficile ipotizzare una gara entusiasmante e appassionante, come quella andata in scena tra Lazio e Torino. Finisce 3-3 con ribaltamenti da una parte e dall'altra e due gol nel recupero a chiudere una sfida meravigliosa per il pubblico neutrale. Simeone la sblocca per i granata, ma la doppietta di Cancellieri porta avanti i capitolini prima dell'intervallo. Nella ripresa però la reazione del Toro, con il pari di Adams e la rete nel recupero di Coco. Lo stesso difensore dei piemontesi però commette il fallo da rigore ai danni di Noslin e dal dischetto Cataldi è glaciale per riportare in pari il match.

Primo tempo

Confermate le idee della vigilia in casa biancoceleste con un solo cambio rispetto alle aspettative nell'undici titolare. Niente Zaccagni, in alto a sinistra c'è Pedro nel 4-2-3-1, con Dia e Cancellieri a completare la linea alle spalle di Castellanos. In mediana Basic e Cataldi, la difesa invece vede Gila e Romagnoli al centro, con Hysaj e Nuno Tavares in corsia davanti a Provedel. Qualche cambio anche in casa granata rispetto alle idee della vigilia. C'è Israel tra i pali, con Maripan e Coco al centro della retroguardia, completata da Pedersen e Lazaro sulle corsie. Asllani detta il tempo in mediana, con Casadei e Tamèze a completare il reparto. Ngonge e Vlasic agiscono alle spalle di Simeone.

Bene il Toro nei primi minuti. La squadra di Baroni è molto frizzante, spinta anche da un Ngonge molto nel vivo nell'azione e fin da subito pericoloso con dribbling di qualità a creare costantemente la superiorità numerica. La Lazio arranca e prova a reagire con un palleggio più ragionato, ma non riesce a trovare ritmo nel fraseggio stretto. Le scorribande dei granata sono subito pericolose e già al 6' lo stesso Ngonge va a saggiare i riflessi di Provedel, calciando di prima intenzione sullo scarico di Pedersen. La conclusione resta però centrale ed è bloccata dall'estremo difensore laziale.

Le difficoltà dei capitolini non sono però un momento effimero di gara e al 16' arriva il gol che sblocca la gara per la formazione torinese. Proprio Ngonge apre l'azione con una bella apertura per Vlasic. Poi lo stesso attaccante belga cerca l'azione in area. Arginato il giocatore scarica per Lazaro, il quale crossa male. Il pallone però è raccolto sul palo lontano da Pedersen: tiro-cross dell'esterno per sorprendere Provedel. Respinta non bella del portiere laziale e tap-in vincente di Simeone. Festeggia il Cholito, Torino avanti all'Olimpico per 0-1.

Ci si aspetta la reazione della Lazio, ma per la verità i biancocelesti non riescono a fare più del gestire il possesso. La gara però cambia nuovamente al minuto 24, dove l'occasione fallita del Toro, diventa l'oro per la squadra di casa. Pedro infatti sbaglia in fase di gestione e regala a Ngonge un tiro gratuito davanti a Provedel. Bravissimo il portiere a capire l'errore del compagno e uscire per fare muro alla conclusione del belga. Sul rovesciamento di fronte proprio lo spagnolo della Lazio lancia in profondità per Cancellieri. L'esterno italiano controlla e tiene lontani i difensori, prima di scaricare un violentissimo sinistro sotto l'incrocio dei pali dove Israel non può mettere le mani. A sorpresa è l'1-1 laziale all'Olimpico, secondo gol consecutivo per il classe 2002, dopo oltre trenta partite senza essere riuscito a trovare la via della porta.

Il gol sembra accendere di colpo la Lazio e la sfida diventa molto divertente. Tanti rapidi capovolgimenti di fronte e azioni da una parte e dall'altra. Asllani incassa il primo cartellino giallo del pomeriggio, dopo aver fermato fallosamente la ripartenza di Gila. Lo stesso centrocampista albanese però costringe a una grande parata Provedel, quando calcia di prima intenzione dopo una respinta della difesa qualche istante più tardi. I biancocelesti però tengono il piede premuto sull'acceleratore. Dia si dispera per il doppio miracolo di Israel al 38', ma per sua fortuna l'azione è viziata da un fuorigioco in partenza.

La partita si avvia alla fine della sua prima frazione, ma c'è ancora margine per un ultimo colpo di scena. Bellissima apertura di Basic a lanciare ancora Cancellieri da solo contro la difesa avversaria. L'italiano controlla la sfera, si libera della marcatura di Lazaro e quando rientra sul sinistro calcia sotto il fianco di Israel per beffare il portiere avversario. Doppietta per l'esterno italiano e 2-1 all'Olimpico in favore della Lazio. È l'ultimo colpo di scena del primo tempo che termina con il vantaggio biancoceleste a ribaltare la rete iniziale del Toro.

Secondo tempo

Nessun cambio all'intervallo, le due squadre riprendono con gli stessi ventidue protagonisti del primo tempo. Ritmi decisamente più bassi rispetto all'entusiasmante finale di primo tempo. Il Torino prova a trovare velocità in avanti per costruire il proprio pareggio, ma la Lazio quando trova la profondità sa fare paura. Romagnoli dopo appena 2 minuti dall'inizio della ripresa incassa il cartellino giallo, il primo ammonito laziale del match. In avanti invece Castellanos prova in un paio di occasioni a mettere pressione a Israel, ma le sue conclusioni non spaventano il portiere uruguaiano.

All'ora di gioco secondo ammonito in casa torinese: sul taccuino dei cattivi dell'arbitro trova posto Casadei, dopo aver fermato la velocità di Nuno Tavares. Baroni fa la sua prima mossa al 63' quando si affida a Nkounkou al posto di Lazaro. Risponde Sarri con gli ingressi di Belahyane e Isaksen, a rilevare gli stanchi Basic e Pedro. Il tecnico dei granata risponde subito a propria volta con un doppio cambio, inserendo Adams e Masina, escono Vlasic e Tamèze.

I cambi di Baroni fanno la differenza e al 73' arriva la rete del pareggio costruita proprio sull'asse di due nuovi entrati. Nkounkou accelera sulla trequarti e si lascia alle spalle i difensori biancocelesti. Pallone rasoterra in area dove si è inserito Adams, il quale apre il piattone destro e la mette sotto l'incrocio sul palo lontano, dove Provedel non può nulla. Bellissima rete da parte dei granata e risultato di nuovo in parità all'Olimpico: è 2-2.

Problemi di crampi per Pedersen, autore di una partita molto generosa. Il norvegese non riesce a proseguire, al suo posto arriva il momento di Dembélé. Entra anche Gineitis per Simeone, andando così a terminare i cambi a disposizione di Baroni, mentre la gara entra negli ultimi dieci minuti di gioco. Risponde con un cambio a propria volta Maurizio Sarri: entra Noslin per Dia. Due maxi occasioni, una per parte, appena prima degli ultimi cinque minuti di gioco. Prima è il Toro a far paura con un bellissimo inserimento di Dembélé in area di rigore laziale, ma il suo destro da buona posizione è alto sopra la traversa. Sul ribaltamento Castellanos cerca il colpo di testa sugli sviluppi di corner, ma il suo tentativo è fermato da un super riflesso di Israel, prima dell'intervento a spazzare della difesa.

Il fianle è appassionante Cataldi con le proteste va leggermente oltre, finendo ammonito. Tavares lascia il campo al 90' al suo posto Lazzari, a completare i cambi per la Lazio, visto la fine degli slot a disposizione di Sarri. Nei minuti di recupero c'è ancora da soffrire per entrambe le squadre. Adams con il mancino trova un bellissimo angolo, ma Provedel tocca in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo però la torre di Masina diventa un assist per Coco, il cui colpo di testa sottomisura è toccato, ma non respinto da Provedel. Il pallone in maniera beffarda entra in rete e dopo una lunga revisione del Var, vale il nuovo vantaggio torinese: all'Olimpico è 2-3.

La Lazio si riversa in avanti a caccia del gol del pareggio. Dembélé sbaglia nella protezione del pallone e si fa beffare da Noslin, il quale entra in area e viene atterrato da Coco. Piccinini non fischia e questo scatena un duro fallo di reazione di Castellanos. Ammonito il Taty, si accende la mischia tra il difensore cileno e l'attaccante argentino: spintoni che prendono in mezzo tutti e costringono il Var a una doppia revisione a prolungare ancora la gara. Dopo l'on-field review viene assegnato il penalty ai biancocelesti e ammonito Maripan. Dal dischetto va Cataldi, contro Israel per pareggiare all'ultimo respiro: il capitano della Lazio spiazza il portiere avversario e realizza il 3-3 capitolino che conclude la partita spettacolare dell'Olimpico con l'esultanza dei padroni di casa.