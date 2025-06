Lazio: ufficiale il rinnovo di Vecino. Tchaouna verrà valutato, ma il piano b è pronto

Roma 20 giugno 2025 - Era un annuncio atteso, ma ha sorpreso tutti per la sua celerità. Nella giornata di ieri si vociferava in quel di Formello di un nuovo contratto tra la Lazio e Matias Vecino, un nuovo contratto per proseguire insieme il percorso anche la prossima stagione, nonostante le difficoltà di quella appena conclusa. Messo tutto nero su bianco, era legittimo aspettarsi qualche giorno di attesa per la comunicazione ufficiale e invece, ieri il club capitolino ha pubblicato sul proprio sito del nuovo accordo raggiunto con il sudamericano. Il centrocampista firma un contratto annuale con opzione per l'anno successivo, così da regalare a Maurizio Sarri il suo tanto amato jolly in mediana. Ecco il comunicato ufficiale biancoceleste.

"La Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Matías Vecino, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2027. Centrocampista completo e di grande affidabilità, ha messo al servizio della squadra equilibrio tattico, intensità e senso della posizione, risultando decisivo in più momenti della stagione. Con 114 presenze e 13 reti in tre stagioni, si è distinto per professionalità e spirito di sacrificio. Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di continuità tecnica e di valorizzazione dell’esperienza all’interno del gruppo: caratteristiche fondamentali per affrontare con determinazione e stabilità le sfide della nuova stagione".

Come scritto in precedenza, ha di che esultare Sarri: l'uruguayo è stato un giocatore da lui tanto desiderato quando arrivò alla Lazio e lo ritroverà anche la prossima stagione, quando tornerà sulla panchina biancoceleste. Non ci sarà però solo da gioire, il tecnico sarà infatti giudice di molte incognite della rosa. Se infatti sembra molto complicata la permanenza di Noslin: il giocatore olandese ha mercato in patria, nello specifico il PSV Eindhoven ha chiesto informazioni su di lui, è invece diversa la situazione legata a Loum Tchaouna. L'esterno francese è attualmente in Slovacchia dove con la sua Francia ha conquistato i quarti di finale degli Europei Under 21. Diversi occhi si sono poggiati su di lui, come lo stesso PSV, allo stesso modo di Noslin, ma anche la neopromossa in Premier League, Burnley, sta valutando il giocatore.

Il prezzo fissato dalla Lazio è intorno ai 14-15 milioni minimi per portare il classe 2003 lontano dalla Capitale. Non c'è però fretta intorno alla cessione del francese, al contrario la Lazio vuole pensare con calma alle prossime mosse. Maurizio Sarri vuole valutare il nuovo capitale umano arrivato in biancoceleste dopo il suo anno di assenza e senza dubbio il giocatore francese è tra loro. Isaksen parte sulla carta come titolare, e bisognerà valutare se Tchaouna è già pronto per essere suo vice nel campionato di vertice cui è attesa la squadra, a maggior ragione vista l'assenza di competizioni europee da dover giocare.

La decisione finale spetterà all'allenatore, Fabiani però non può attendere questo responso e farsi trovare impreparato. La Lazio starebbe infatti sondando Dennis Man come potenziale rimpiazzo. Ala destra di piede sinistro classe 1998, è in Italia ormai da diverse stagioni, tutte vissute con la maglia del Parma. Contratto in scadenza nel 2027, il suo addio al club emiliano non è improbabile, la società di Krause è disposta ad ascoltare offerte, ma non sarà una trattativa a buon mercato. Quest'anno in Serie A per lui un bottino di 4 reti e 5 assist in 33 partite giocate, dove però il suo rendimento è stato molto altalenante.