Lazio, Vecino: "Ora conta solo vincere. Spero di giocare ancora a lungo in Italia"

Roma 27 aprile 2025 – Non sarà di certo la partita decisiva per il proseguo della rincorsa Champions della Lazio, ma senza dubbio la partita di domani contro il Parma è tra i match chiave della stagione. In una giornata dove fin qui le rivali hanno vinto tutte, tenere il ritmo non è importante, è l'unica cosa che conta per continuare a sognare il quarto posto. Giocare tra le mura amiche di per sé è un vantaggio importante per questa squadra e a questo si aggiunge sulla carta il valore superiore della rosa capitolina, il pronostico favorisce i ragazzi di Baroni. La Lazio non può però permettersi di sottovalutare la squadra di Cristian Chivu. I ducali sono reduci da sei risultati utili consecutivi: cinque pareggi consecutivi, prima della vittoria nell'ultima giornata contro la Juventus. Una squadra che si esalta di fronte alle grandi e punta a fare lo sgambetto ai biancocelesti.

A causa di una città invasa dai fedeli per i funerali di Papa Francesco e il successivo Conclave, proprio come ha fatto Claudio Ranieri per la Roma, anche Marco Baroni rinuncia alla classica conferenza stampa pre-partita. Al suo posto ha invece parlato al pubblico Matias Vecino, nell'intervista del match-program di questa partita, sui canali ufficiali del club laziale. Ecco le parole dell'esperto centrocampista sudamericano, quest'anno protagonista di una stagione poco fortunata a causa di alcuni infortuni.

Il racconto della sfida del giocatore nato in Uruguay parte proprio dal non sottovalutare gli avversari, definendo così il Parma. "Sì, sappiamo che sarà una partita dura. È una squadra in salute e con tanti risultati utili consecutivi alle spalle. Lo sappiamo, da qui alla fine del campionato non esisteranno più gare facili sulla carta".

Dal prossimo avversario alla partita vinta di Genova, una gara molto complicata, come riconosciuto dallo stesso giocatore. Vecino infatti spiega come sia stata una settimana differente dalle altre, ma come ci sia anche consapevolezza di come ora conti solo vincere. "È stata una settimana strana, sono successe tante cose diverse dal solito. Alla fine però contano solamente le vittorie, arrivati però a questo punto della stagione. Ci son tante squadre in pochi punti e non possiamo permetterci passi falsi per la nostra classifica".

Il finale dell'intervista pre-gara di Matias Vecino è una piccola nota d'orgoglio per il giocatore uruguaiano, lui ormai prossimo a toccare la somma di ben 300 presenze in Serie A. Quella in biancoceleste di quest'anno è infatti la stagione numero 12 in Italia, dove ha vestito le maglia non solo della Lazio, ma anche quelle di Fiorentina, Cagliari, Empoli e Inter. "Sono orgoglioso - dice il centrocampista sudamericano - di essere così vicino a questo traguardo, è un bellissimo risultato dopo così tanto tempo passato in Italia. Non so quante ne manchino a 300, ma posso dire di aver vissuto un bel numero di partite in Serie A e spero di poterne giocare ancora tante altre".