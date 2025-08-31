Lazio-Verona 4-0: Castellanos magico, gol e due assist nel poker biancoceleste

Roma 31 agosto 2025 - Sarri torna all'Olimpico e festeggia questo ritorno con un successo inappellabile. La Lazio supera il Verona con un rotondo 4-0 e riscatta il brutto avvio di campionato contro il Como. Il Taty Castellanos dà spettacolo e con due assist e un gol illumina la notte nella Capitale. Nei biancocelesti quattro marcatori diversi, oltre all'argnetino, la firma di Guendouzi, Zaccagni e Dia. Poco o nulla invece da parte degli scaligeri, in grande difficoltà per tutta la gara. Cancellare e ripartire è doveroso per i veneti, la cui stagione sarà ricca di difficoltà nella rotuosa salita che porta alla salvezza.

Primo tempo

Per il nuovo debutto casalingo Maurizio Sarri sceglie un undici pressoché identico a quello che ha cominciato il campionato a Como. Davanti a Provedel la linea a quattro vede la conferma di Gila e Provstgaard con Marusic e Tavares sulle due corsie. In mediana torna titolare Rovella a dettare i tempi al centro del reparto, mentre al suo fianco corrono Dele-Bashiru e Guendouzi. In avanti il Taty Castellanos è il riferimento al centro del tridente laziale, completato da Cancellieri e Zaccagni. In casa veronese invece davanti a Montipò la linea a tre è composta da Núñez, Nelsson ed Ebosse. Cham e Bradaric sono i due giocatori a correre sulle fasce, con Serdar, Bernede e Harroui a completare la mediana composta da ben cinque uomini. In avanti Giovane e Sarr sono la coppia offensiva per gli scaligeri.

La partenza della Lazio è perfetta e a lanciare la gara biancoceleste ci pensa il suo bomber: il Taty Castellanos. È l'argentino infatti a lavorare benissimo di sponda al 3' per chiudere il triangolo con Guendouzi. Il francese completa l'opera calciando benissimo in diagonale rasoterra per la prima rete della gara dopo meno di 200'' dal fischio iniziale. Il numero 11 laziale non è però pago e al 10' concede il bis con un secondo assist questa volta meraviglioso. Zaccagni converge verso l'area da sinistra e trova il sudamericano al centro dell'area per completare l'uno-due. Il Taty però ridà il pallone al compagno con una sublime rabona, mettendo il numero 10 solo davanti a Montipò. Piattone aperto da parte del capitano biancoceleste e 2-0 laziale quando la gara conta appena 10 minuti dal fischio d'inizio.

Colta veramente di sorpresa la squadra di Paolo Zanetti, il Verona accusa il colpo in maniera importante. Gli scaligeri faticano a trovare una risposta al rebus posto dalla squadra di Sarri. Dopo la brutta lezione subita a Como, i ragazzi in biancoceleste hanno tirato fuori i denti mostrato tutta la loro qualità in questo avvio di gara. Dopo le due reti si mette già in gestione del ritmo e degli avversari la formazione di casa, tenendo anche lontani i pericoli dalla propria porta.

Castellanos è in una serata di grazia e dopo i due assist cerca la gloria personale. Il Taty in due occasioni intorno al ventesimo si mette di nuovo in mostra questa volta cercando la porta individualmente. Prima un destro dal limite viene respinto, poi un tiro al volo che finisce la propria corsa alto sopra la traversa. Sono segnali di un giocatore che si vuole confermare come il leader dell'attacco biancoceleste. Primo squillo anche del Verona al 25' quando Harroui combina molto bene con Giovane, costringendo Provedel a chiudere con i piedi lo specchio della porta.

Sono però segnali di un Verona che ancora non si è arreso alla Lazio e vuole tenere viva la gara. Al 30' l'occasione migliore del primo tempo per gli scaligeri. Bernede da fuori area cerca la porta con un tiro forte rasoterra, ma colpisce il palo. La sfera resta viva e Giovane ha ben due occasioni per firmare la rete per dimezzare lo svantaggio, ma il suo tentativo è respinto da Provedel, attento nell'occasione. Sul momento migliore forse dei gialloblù arriva però la doccia fredda dei capitolini, ancora il Taty Castellanos a mettere la firma su questa partita. Dopo due occasioni non sfruttate, il centravanti argentino approfitta dell'errore di Montipò in uscita al 41' e realizza il gol del 3-0. Uscita sbagliata dell'estremo difensore scaligero e scontro con Nelsson, che lascia il pallone sulla testa dell'argentino per la terza rete biancoceleste. È notte fonda per la squadra di Zanetti che chiude sotto di tre reti la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Il tecnico del Verona cerca una reazione da parte dei suoi e tenta di provocarla ricorrendo a un triplice cambio. Non escono dagli spogliatoi Ebosse, Harroui e Cham, al loro posto è la volta di Frese, Al Musrati e Bella-Kotchap. Un tentativo di rimonta il Verona prova a costruirla nelle prime battute della ripresa. Serdar si ritrova tra i piedi un'occasione ghiotta dentro il cuore dell'area laziale, ma il suo tentativo è alto sopra la traversa. Sono però sempre i padroni di casa a tenere in mano le redini dell'incontro. Cancellieri e Zaccagni flirtano con il poker, ma il primo non trova lo specchio della porta, mentre il secondo trova la pronta risposta di Montipò a negare la quarta rete alla formazione di casa.

Il controllo della Lazio sulla sfida è pressoché totale. I biancocelesti continuano con costanza a cercare la quarta rete, mentre il Verona sparisce sempre più dal campo. La partita si scorpe così praticamente conclusa a circa mezz'ora dalla fine della gara. Sarri al 66' si gioca i primi cambi della gara, cambiando tutta la corsia di sinistra con gli ingressi di Pedro e di Pellegrini a dare riposo a Tavares e Zaccagni. Zanetti risponde giocando la carta Belghali per Bernede. Poche emozioni in campo, mentre la gara si avvicina a grandi passi al triplice fischio.

Sarri approccia gli ultimi dieci minuti di gara con altre due sostituzioni per concedere minuti a Dia e Belahyane, i quali rilevano l'MVP di serata Castellanos e Dele-Bashiru. Proprio i due nuovi entrati si mettono in mostra e poggiano la pietra tombale sulla gara. Pellegrini trova l'imbucata perfetta proprio per il giovane giocatore franco-marocchino mette in area per l'attaccante senegalese, che da pochi passi spinge in porta il pallone. Olimpico in festa per il 4-0 laziale. Nel finale c'è spazio anche per Hysaj, in campo al posto di Marusic, ma è di fatto l'ultima notizia della gara dell'Olimpico. La Lazio rifila un poker a un Verona in grande difficoltà nella trasferta contro i biancocelesti, partita magica di Castellanos con rete e ben due assist, di cui uno da vedere e far rivedere.