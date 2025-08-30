Lazio-Verona: probabili formazioni, orari e dove vedere la partita

Roma 30 agosto 2025 – Un anno e mezzo fa diede le dimissioni e lasciò la Lazio, ora torna all'Olimpico e lo fa per vincere di nuovo, come aveva abituato i tifosi biancocelesti negli anni passati. La sfida tra i capitolini e il Verona di domenica 31 agosto 2025 sarà la prima per Sarri dal suo ritorno in biancoceleste e di fronte avrà una formazione scaligera pronta a fare punti per la sua rincorsa alla salvezza anche questa stagione. Calcio d'inizio fissato per le ore 20:45.

Nel debutto di campionato tante ombre e poche luci per i capitolini. La Lazio ha subito molto a Como ed è per questo che tra le mura amiche deve cercare un pronto riscatto. I lariani hanno messo in grandissima difficoltà i biancocelesti, i quali hanno offerto poche risposte agli avversari. La sliding-door del gol annullato al Taty Castellanos è troppo poco per aggrapparsi agli alibi della gara. Il Verona invece alla seconda trasferta consecutiva per iniziare il campionato dopo aver conquistato un punto prezioso nella trasferta di Cagliari, punta a fare il bis all'Olimpico in attesa di debuttare dopo la pausa Nazionali al Bentegodi.

L'arbitro della partita

La sfida tra Lazio e Verona in programma allo stadio Olimpico nella serata di domenica 30 agosto 2025, sarà diretta da Valerio Crezzini, della sezione di Siena, come comunicato dall'Aia. Il direttore di gara toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Garzelli, con Colombo quarto uomo. In sala Var ci saranno Pezzuto e Maresca a seguire l'incontro. Per il fischietto senese si tratterà della seconda direzione stagionale, dopo aver arbitrato il match di Coppa Italia tra Parma e Pescara. Debutto assoluto per Crezzini con in campo la Lazio, c'è invece un precedente con il Verona, quando nella scorsa edizione della Coppa Italia quando gli scaligeri persero per 1-2 contro il Cesena.

Probabili formazioni

Sarri dovrà ancora fare a meno di Romagnoli per squalifica, al suo posto pronto alla conferma Provstgaard al fianco di Gila. Lazzari a destra e Tavares a sinistra completano la difesa a quattro davanti a Provedel, favorito nel ballottaggio con Mandas. A centrocampo Rovella dovrebbe tornare titolare al centro, con Guendouzi e Dele-Bashiru a completare il reparto. In avanti Isaksen è ancora alle prese con la mononucleosi, allora al suo posto Cancellieri, con Castellanos e Zaccagni a comporre il tridente.

Zanetti punta su Montipò tra i pali, con Nunez, Nelsson e Frese a comporre la retroguardia, quest'ultimo favorito su Ebosse nel ballottaggio. In mediana Serdar è il leader del reparto, con Bernede e Niasse al centro del reparto, mentre Cham e Bradaric corrono sulle fasce. In attacco Giovane e Sarr comporranno il tandem offensivo degli scaligeri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Paolo Zanetti.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Verona dello stadio Olimpico, valevole per la seconda giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 31 agosto 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un Timvision box, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Dario Mastroianni e Cristian Brocchi.