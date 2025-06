Mercato Lazio: Fabiani al test delle cessioni per alleggerire il monte ingaggi

Roma 25 giugno 2025 - L'estate è rovente, torrida sotto il solo di giugno, riscaldata ulteriormente negli animi di tutti gli addetti ai lavori, i tesserati e i tifosi laziali da un mercato che appare tra i più impervi all'orizzonte. L'assenza della qualificazione europea costringe a stringere la cinghia del bilancio e a ripartire da giovani i prospettiva. Fare investimenti non è però semplice e se si vuole arrivare a volti nuovi è necessario sfoltire in maniera importante la rosa, così da dare respiro all'indice di liquidità ed evitare nel frattempo scontenti alla guida di Maurizio Sarri. Sarà un grande test questo per Angelo Fabiani, che lo scorso anno ha provato a svecchiare in maniera importante la rosa, riuscendoci però con un risultato non pienamente soddisfacente.

La rosa attualmente conta la bellezza di ben 17 over per la Serie A, un organico di ben 30 giocatori, di cui però indicativamente saranno solo 23 a poter rientrare nella rosa effettiva della squadra. Sulla carta ci sono circa 7 cessioni da dover operare, con diversi reparti pieni di giocatori al momento indesiderati. I primi dubbi di mercato cominciano dalla porta, dove Mandas ha tanti estimatori, ma tra loro non figura in cima alla lista Sarri stesso, il quale potrebbe ripartire da Provedel. Il giocatore ha mercato e può essere sacrificato di fronte alla giusta offerta. In rosa, per quanto riguarda la difesa ci sono la bellezza di cinque centrali, con Patric alle prese con un infortunio a completare la rotazione di Gila, Romagnoli, Provstgaard e Gigot, su cui scatterà l'obbligo di riscatto. Uno è di troppo e probabilmente si unirà alla lista cessioni, insieme a Bordon e Ruggeri, per i quali si cercherà un prestito.

Sulle fasce a sinistra rientreranno Kamenovic e Fares dai prestiti, per i quali saranno necessarie nuove soluzioni, si spera già a titolo definitivo, visto come i loro contratti scadranno nel 2026. Possibile cessione anche per Hysaj, con un esterno eventualmente da inserire al suo posto se non si dovesse puntare sul classe 2003 Romano Floriani, reduce da un'ottima stagione alla Juve Stabia in Serie B. Ancora da capire la composizione completa del centrocampo, Castrovilli si svincolerà Marcos Antonio sarà ceduto a titolo definitivo al San Paolo, mentre per Basic e Akpa Akpro si cercherà una sistemazione. Altre situazioni circa il centrocampo titolare passeranno dalle valutazioni di Maurizio Sarri, comprese quelle di Belahyane e di Cataldi, il cui ritorno dal prestito alla Fiorentina è sempre più probabile.

In attacco si cercherà un altro periodo di prestito per il classe 2006 Sana Fernandes, mentre sicuramente uno tra Noslin e Tchaouna verrà ceduto. Cancellieri ha mercato e interessa al Cagliari dopo una stagione di alti e bassi vissuta a Parma, non è però da escludere un'ultima chance concessa a lui da Sarri, almeno in ritiro. Altre cessioni saranno in prestito per i giovani Diego Gonzalez, Gabriele Artistico e Valerio Crespi.