Mercato Lazio: rinnovo in vista per Vecino, tentativo per Fabbian in mediana

Roma 19 giugno 2025 – Sembrava pronto per la lista partenti, invece la sua stella sembra destinata a riempire almeno per un'altra stagione il cielo biancoceleste. Dopo aver blindato Pedro con un nuovo contratto annuale, merito della meravigliosa stagione giocata dal mago spagnolo quest'anno, lo stesso sta per accadere anche con Matias Vecino. Il giocatore dell'Uruguay non ha brillato in questo campionato, un infortunio lo ha tenuto ai box per diversi mesi, togliendo un elemento prezioso alla squadra e accorciando drasticamente le rotazioni in mediana. Nonostante questo però il suo rientro per il finale di stagione ha mostrato ancora una volta quelle qualità che gli hanno permesso di restare a livelli così alti per tanti anni.

Questo sarebbe bastato a convincere Angelo Fabiani e Maurizio Sarri a dargli una nuova chance e di prolungare il suo contratto. Il centrocampista classe 1991 dovrebbe così, scaduto il suo accordo attuale il 30 giugno, firmare un nuovo contratto annuale dal valore di circa 2 milioni netti all'anno, con opzione per l'anno successivo automatica in caso del raggiungimento di un determinato numero di partite giocate, con bonus economici legati alle prestazioni. L'ufficialità arriva così nei prossimi giorni, insieme a quella di Pedro. Due veterani per costruire la Lazio di domani, in attesa dei rinforzi di mercato.

Proprio di rinforzi però si sta parlando in queste ultime calde giornate a Formello. Continuano infatti i colloqui tra il direttore Angelo Fabiani e l'allenatore Maurizio Sarri. Si cerca la massima intesa possibile, onde evitare le incomprensioni dello scorso anno e il primo punto di connessione sul mercato porterebbe a Giovanni Fabbian. Il tecnico ha individuato nella mediana uno dei punti deboli della squadra e il classe 2003 del Bologna può essere la soluzione. Davide Frattesi a oggi è il sogno proibito del club biancoceleste, ma la trattativa per lui con l'Inter è complicata e molto legata anche all'utilizzo che Chivu prevederà sul giocatore. Il centrocampista attualmente impegnato con la Nazionale Under 21 è la possibile alternativa.

La Lazio infatti starebbe cercando una mezzala di spinta da poter alternare a Fisayo Dele-Bashiru, così da poter costruire un terzetto dinamico ricco di alternative per il gioco di Sarri. Le caratteristiche di Fabbian sembrano perfette per ricoprire il ruolo, vista anche la sua grande produttività sottoporta. Ora però è da capire con chi i biancocelesti dovranno eventualmente trattare per arrivare a una fumata bianca. L'Inter ha un diritto di recompra a 12 milioni di euro sul giocatore e potrebbe decidere di esercitarlo, valutando il ragazzo con cifre superiori. Si prospetta così un'altra trattativa difficile su cui mettere le mani e per il quale potrebbero servire anche tante settimane. Il terzo nome per il ruolo resta quello di Jacopo Fazzini, già accostato al club nelle stagioni scorse.

Tra le situazioni da studiare in casa Lazio c'è infine quella legata a Nuno Tavares. Il giocatore ha mostrato grande qualità, questo è fuori di dubbio, ma la sua delicatezza fisica lo rende un problema da gestire per l'allenatore di turno. Se il giocatore, valutato da Sarri, non dovesse fornire le dovute garanzie circa la sua resistenza fisica e atletica allo sforzo, ecco che si potrebbe aprire il mercato per il ruolo di terzino sinistro. Difficile invece immaginare una cessione di Luca Pellegrini per il reparto, la cui grande incognita è quindi legata al portoghese. In caso di bocciatura da parte di Sarri, si potrebbero aprire le strade che portano a uno tra Fabiano Parisi della Fiorentina oppure a Emerson Palmieri, giocatore di proprietà del West Ham.

Lazio: Alessio Romagnoli si è operato, l'annuncio del club

La sua situazione è una delle più delicate per il futuro del club, vista un'insoddisfazione difficile da nascondere, ma il suo ruolo è ancora visto come fondamentale per la rosa della Lazio. Alessio Romagnoli è ormai un pilastro di questa squadra, non solo in termini tecnici, ma anche carismatici. Il ritorno di Sarri in questo senso rimette il difensore al centro del progetto laziale e per questo le sue condizioni di salute sono fondamentali per il reparto arretrato. Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale circa l'operazione chirurgica da lui subita nelle ultime ore. La tonsillectomia ha avuto successo e la società biancoceleste lo ha comunicato così sul proprio sito ufficiale.

"La S.S. Lazio informa che il calciatore Alessio Romagnoli è stato sottoposto a intervento di tonsillectomia presso la clinica Villa Mafalda di Roma. Il difensore biancoceleste sta seguendo regolarmente il decorso post-operatorio e sarà dimesso nei prossimi giorni".

Lazio Primavera: annunciato il nuovo allenatore, la squadra sarà guidata da Francesco Punzi

Non solo la prima squadra, anche la Lazio Primavera decide di cambiare e con un comunicato ufficiale sul proprio sito proclama il proprio nuovo allenatore. Dopo sei mesi infatti si conclude l'avventura con la formazione Under 20 di Sergio Pirozzi, al suo posto arriverà Francesco Punzi. Per l'allenatore classe 1976 si tratta di una promozione, visto come nelle ultime 2 stagioni abbia guidato la formazione biancoceleste under 18. In passato per lui esperienze da capo allenatore tra Rieti, Flaminia, Viterbese e Legnano prima del passaggio alle giovanili laziali. Ora il confronto con il Campionato Primavera 1 dove l'allenatore proverà a migliorare il nono posto dello scorso anno della squadra capitolina. Ecco il comunicato ufficiale che annuncia il suo passaggio sulla panchina della Primavera.

"La S.S. Lazio comunica che Francesco Punzi è stato nominato nuovo allenatore della squadra Primavera per la stagione sportiva 2025/2026. Dopo l’esperienza alla guida dell’Under 18 biancoceleste, con cui ha ottenuto risultati significativi sotto il profilo della crescita individuale e collettiva, Punzi rappresenta una scelta all’insegna della continuità, della valorizzazione del lavoro svolto nel settore giovanile e della fiducia nelle competenze interne alla struttura tecnica del Club. Il suo percorso si è distinto per l’attenzione allo sviluppo dei giovani, la capacità di leadership e la profonda conoscenza dell’ambiente biancoceleste: caratteristiche in linea con la visione della Società, impegnata a costruire un settore giovanile solido, integrato e sempre più orientato al futuro. A mister Punzi e al suo staff, la S.S. Lazio rivolge i migliori auguri di buon lavoro, con l’obiettivo condiviso di consolidare il ruolo della Primavera come tappa fondamentale nel percorso di crescita dei futuri calciatori biancocelesti".