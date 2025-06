Mercato Lazio: Tavares può partire, Lotito fissa il prezzo

Roma 24 giugno 2025 - Nuno Tavares non è più nella lista degli incedibili e il mercato della Lazio può essere finanziato dalla sua cessione. Maurizio Sarri attende di conoscerne lo stato di salute e di vederlo dal vivo nel ritiro di Formello, ma intanto il giocatore portoghese non è più considerato un irrinunciabile nella rosa capitolina. Arrivato in prestito dall'Arsenal la scorsa estate, il suo inizio alla Lazio è stato travolgente. I suoi assist erano un appuntamento fisso delle prime partite stagionali del club biancoceleste, facendo balzare il lusitano in cima alle classifiche di rendimento. Il suo riscatto fissato a 5 milioni per questo è stato naturalmente esercitato e ora può diventare, dopo un solo anno, un'importante plusvalenza per alimentare le casse del club.

Il sacrificio in realtà non sarebbe nemmeno tra i più dolorosi, visto come le sue condizioni fisiche siano state tutt'altro che perfette nelle ultime settimane di stagione. I problemi fisici del giocatore sono stati una costante della seconda parte di stagione: problemi muscolari quasi cronici che non hanno permesso alla squadra di avere un apporto regolare nel momento clou della stagione. Questo ha fatto tanto pensare in casa laziale e portato a maturare l'idea sopracitata.

Nonostante questo, l'eventuale addio non avverrà di certo a un prezzo di saldo. Claudio Lotito intende effettuare una plusvalenza importante e vuole massimizzare l'incasso. Tra i club interessati al giocatore c'è l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, squadra tra le più attive nelle ultime giornate di calciomercato. La formazione saudita è già da diverse settimane alla caccia di un esterno sinistro da poter regalare al tecnico piacentino per il proprio futuro in Saudi Pro League. Il primo obiettivo era Theo Hernandez, con uno sguardo a Roma per le possibile alternative: sponda giallorossa si è sondato il nome di Angeliño, mentre era proprio Nuno Tavares il giocatore identificato sulla sponda laziale del Tevere.

Il club laziale gode di un ottimo rapporto con i dirigenti del club saudita, complice anche l'operazione che ha portato nella squadra principale della Saudi Pro League, Sergej Milinkovic-Savic. Proprio per questo la richiesta dei capitolini era intorno ai 40 milioni di euro, tenendo fermamente in testa anche come il 35% di quell'incasso spetti all'ex club del giocatore, ovvero l'Arsenal. La bozza di offerta formulata dal club saudita non superava però i 35 milioni di euro, fermando così i colloqui iniziali. A questo si è poi aggiunto l'interesse riacceso verso Theo Hernandez, con tanto di accordo molto vicino sia per il giocatore, sia per il Milan, che pare aver portato verso il naufragio l'eventuale passaggio di Tavares in Arabia Saudita.

La Lazio crede però nel potenziale sacrificio dell'esterno portoghese e proprio per questo starebbe studiando anche il potenziale sostituto per il ruolo. Il primo nome in lista è senza dubbio quello di Emerson Palmieri. Terzino italo-brasiliano con passato in Serie A, attualmente al West Ham e con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il giocatore ha già lavorato con Sarri al Chelsea e il tecnico sarebbe molto felice di riabbracciarlo. Il prezzo è di circa 10 milioni, ma la cifra potrebbe essere trattata al ribasso. Le alternative al mometno portano a Fabiano Parisi, di proprietà della Fiorentina, Aaron Martin del Genoa e Ben Chilwell del Chelsea.