Mercato Lazio: Noslin e Tchaouna deludenti tra rivalorizzazione e cessione

Roma 16 giugno 2025 – Quest'estate si era puntato su di loro, dovevano essere il nuovo che avanzava, l'assicurazione sul futuro laziale. Il loro primo campionato in biancoceleste è stato però deludente, sintomo di un salto di qualità abbozzato e non pienamente riuscito. Questo è quanto successo a Loum Tchaouna e Tijjani Noslin, due dei giocatori più interessanti dell'estate laziale, poi però tradotti al momento in un flop a fronte dei 25 milioni di euro spesi per i loro cartellini.

Marco Baroni e il ds Angelo Fabiani avevano puntato molto sui loro talenti e per la verità entrambi hanno lanciato segnali positivi. Lampi di quello che possono diventare, ma ancora troppo poco per una reale crescita. Proprio per questa ragione i due sembrano destinati a essere i primi due sacrificabili per il calciomercato estivo. Per quanto riguarda la stagione di Noslin la sua annata è stata senza dubbio la più altalenante tra i due giocatori, tra grandi pichi e tante, troppe, prestazioni insufficienti, dove è parso l'ombra di sé. Sei gol nel complesso per lui a fronte di 39 presenze, dove però ha totalizzato solo 1284 minuti. Quinto tra i migliori marcatori della stagione laziale, metà di questi li ha però realizzati in partita unica in Coppa Italia. Da qui nascono tanti dubbi su di lui.

Nonostante però tante partite da evanescente, il giocatore ha ancora mercato e attualmente sarebbe finito sul taccuino del PSV Eindhoven, fresco vincitore del titolo in Olanda all'ultimo respiro. La squadra capitolina non farà sconti e senza dubbio vorrà rientrare dei circa 15 milioni spesi la scorsa estate. Da vedere cosa succederà nel mercato della squadra nata dalla Philips. In casa biancorossa c'è voglia di confermare la squadra dello scorso anno, ma alla porta degli olandesi si bussa spesso per Bakayoko e Pepi. L'ingaggio di Noslin in questo senso andrebbe a coprire eventualmente una delle due cessioni.

Discorso leggermente diverso invece quello legato a Loum Tchaouna. Spesso ostacolato nel minutaggio da un super Gustav Isaksen davanti a lui, il francese è stato più costante nel suo apporto, ma meno incisivo statisticamente rispetto a Noslin. Avendo quattro anni in meno dell'olandese, c'è ancora ampio margine di miglioramento per lui, ma con una sola competizione longeva da dover disputare la prossima stagione, le rotazioni laziali potrebbero essere asciugate al massimo e quindi non prevedere spazio per lui. Così come Noslin, anche l'ex Salernitana è stato inserito nel taccuino del PSV. Cartellino meno costoso al momento quello del classe 2003, attualmente l'impegno nell'Europeo Under 21 potrebbe essere una grande vetrina per le sue qualità e convincere altri acquirenti a bussare a Formello per chiedere di lui.