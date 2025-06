Pedro, il futuro è ancora biancoceleste: ufficiale il rinnovo fino al 2026

Roma, 16 giugno 2025 – Ci sarà ancora la Lazio nel futuro di Pedro: il giocatore spagnolo ha rinnovato il contratto con il club biancoceleste per un'ulteriore stagione, fissando la data di scadenza al 30 giugno del 2026. Nella stagione appena trascorsa, l'ex Barcellona è stato uno dei più positivi della squadra, come dimostrano i 14 gol e i 5 assist messi a referto in 44 partite stagionali tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Per Pedro si tratterà della quinta stagione consecutiva in maglia biancoceleste, la sesta a Roma, dato che nell'estate del 2020 si è trasferito a titolo gratuito dal Chelsea alla Roma. Lo spagnolo, che è stato il primo giocatore a passare da una squadra all'altra della capitale dai tempi di Astutillo Malgioglio, con la maglia della Lazio ha ritrovato una seconda giovinezza, e in breve tempo è diventato uno dei giocatori simbolo della formazione biancoceleste e un idolo dei tifosi. Nel complesso, sono 34 gol e 17 assist in 176 partite totali, molti dei quali pesantissimi. Nell'ultima stagione, inoltre, Pedro è diventato il giocatore ad aver segnato più gol da subentrato con la maglia della Lazio, superando il record precedente di Tommaso Rocchi. Tra le reti segnate nell'ultima annata pesa soprattutto la doppietta messa a segno a San Siro contro l'Inter nella penultima giornata di campionato, che ha impedito ai nerazzurri di superare il Napoli e di portarsi in testa alla classifica di Serie A ad una giornata dalla fine. Inoltre, nella scorsa stagione è stato schierato praticamente in tutti i ruoli dell'attacco e ha sempre fornito delle ottime prestazioni. Proprio grazie alla sua duttilità si è ritagliato un ruolo fondamentale nella Lazio, con Sarri che potrà contare su di lui anche nel prossimo campionato. L'allenatore e l'ex Barcellona si ritroveranno per la terza volta, dopo aver lavorato insieme sia al Chelsea che proprio alla Lazio durante la prima esperienza del mister nella capitale. Il club biancoceleste ha voluto omaggiare il rinnovo di Pedro con un video su Instagram che ritrae alcune giocate dell'attaccante in questi anni con la maglia biancoceleste, per poi scrivere nella descrizione “La leyenda continua”, ovvero “La leggenda continua”. Pedro, quindi, sarà l'arma in più della Lazio anche nella prossima stagione, nella quale il club biancoceleste deve alzare il livello dopo un campionato che l'ha vista chiudere al settimo posto in classifica, fuori da tutte le competizioni europee.